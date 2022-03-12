Google Pay блокирует пользователей из Донецкой и Луганской областей: как вернуть доступ

Под санкции Google попали не только жители России и ОРДЛО, но и люди из подконтрольных Украине территорий. Ограничения коснулись даже беженцев, которые сейчас живут в других регионах.

Система мобильных платежей Google Pay блокирует аккаунты пользователей из Донецкой и Луганской областей. Об этом в Facebook cообщил пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга.

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Один из пользователей в комментариях под постом обратил внимание на проблему с Google Pay в Украине. Олег Серга заявил, что Google отключила платежный сервис для всех жителей Донецкой и Луганской областей, однако "ПриватБанк" пытается исправить ситуацию.

"Альфа-Банк" также признал на своем сайте, что Google Pay стала недоступной для пользователей из Донбасса, даже если они там больше не находятся. Как отметила компания, проблемы фиксируют все украинские банки, вероятно, аккаунты блокируют, ориентируясь на адрес, указанный при регистрации.

Способ решения проблемы от "Альфа-Банк"

Указать текущий адрес проживания в настройках профиля (не Донецкую или Луганскую области);

Заполнить форму верификации новых данных по ссылке (они должны совпадать с указанными в профиле);

Заполнить все обязательные поля и выполнить инструкцию в форме верификации;

Прикрепить сканы документов, паспорта, водительского удостоверения или статус переселенца, для подтверждения личности, если есть – выписку со счета одной из карт или договор аренды, квитанцию ​​коммуналки (не старше 90 дней) или договор страхования.

"Разбирательство может занять до 90 дней. Все это время пластиковые карты будут работать без ограничений", — подчеркивается на сайте "Альфа-Банка".

Корреспондентка "Суспільного" выяснила, что Google Pay в Северодонецке Луганской области и Краматорске Донецкой области, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Журналист сайта AutoGeek Евгений Муджири на своей странице в Twitter также пожаловался на блокировку из-за адреса регистрации в Донецкой области. Представители сервиса ответили ему в комментарии, предложив обсудить ситуацию в личных сообщениях.

Как пишет сайт "Свои.Сити", новые пользователи из Донецкой и Луганской областей не могут зарегистрироваться в Google Pay, добавив свои карты. При регистрации указанные регионы подписываются как "Недопустимые данные", о чем свидетельствует скриншот одного из жителей Северодонецка.

[ + – ] Скриншот регистрации в сервисе Google Pay Фото: Скриншот

Ранее стало известно, Mastercard и Visa уходят из России из-за вторжения в Украину. В результате обладатели карт российских банков не смогут расплатиться в зарубежных онлайн-магазинах через Apple Pay и Google Pay.

Сообщали также, что платежная система PayPal прекратила работу в России. Таким образом компания решила осудить военную агрессию, направленную против Украины.