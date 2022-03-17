Міжнародна платіжна система PayPal стала доступною в Україні, — Федоров

Сервіс дозволить українським клієнтам оплачувати рахунки та покупки, відправляти та приймати грошові перекази, не розкриваючи даних банківської картки або іншої особистої інформації.

Міжнародна електронна система PayPal тепер доступна в Україні. Тепер українці зможуть купувати в інтернеті, перераховувати гроші та виводити їх на українські банківські картки. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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За його словами, вже зараз можна підв'язати свої карти Visa та Master Card та користуватися сервісом.

"Дякую команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни", — написав Федоров.

Генеральний директор платіжної системи PayPal Ден Шульман надіслав Михайлу Федорову листа, в якому сказано, що сервіс продовжить підтримку України, зокрема благодійними та волонтерськими проєктами. Крім того, платіжна система тимчасово відмовиться від вилучення плати з клієнтів, які надсилають чи отримують кошти на українські рахунки.

"Разом із міжнародною громадськістю ми продовжуємо підтримувати український народ у цей критичний час", — написав Шульман.

Що таке PayPal?

PayPal — найбільша електронна платіжна система. Вона дозволяє клієнтам оплачувати рахунки та покупки, відправляти та приймати грошові перекази, не розкриваючи даних банківської картки або іншої особистої інформації. PayPal можна прив'язати до своєї банківської картки. Рахунок не потрібно буде поповнювати — кошти знімуть безпосередньо з карти.

Нагадаємо, 16 березня Михайло Федоров заявив, що в Україні запускають легальний ринок віртуальних активів. За його словами, з моменту російського вторгнення український криптофонд зібрав $54 млн у діджитал активах на потреби української армії.

Раніше, 12 березня, стало відомо, що PayPal заблокує всі електронні гаманці росіян з 18 березня. Компанія приєдналася до антиросійських санкцій через вторгнення РФ до України.