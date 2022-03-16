В Україні запускають легальний ринок віртуальних активів: що зміниться
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що з моменту вторгнення Росії український криптофонд зібрав понад $54 млн у криптоактивах, залучених на потреби ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи", який запускає легальний ринок віртуальних активів та виводить криптосектор з тіні. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну національний криптофонд зібрав понад $54 мільйони в діджитал-активах. Вони стали потужним інструментом залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
За його словами, в Україні криптоіндустрія почала активно розвиватись. Федоров вважає, що держава має будувати нові галузі.
"Крипторинок — один з найбільш динамічних секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до $3 трлн. Жодна інша сфера не може похвалитися таким потужним темпом приросту капіталу. В Україні криптоіндустрія активно розвивається", — написав Федоров.
Що передбачає закон "Про віртуальні активи"
- Легальна робота іноземних та українських криптобірж.
- Банки матимуть змогу відкривати рахунки для криптокомпаній.
- Українці можуть захистити свої вкладення у віртуальних активах.
- Україна гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.
Нагадаємо, 15 березня іноземні ЗМІ писали, що росіяни продають криптовалюту на мільярди доларів, щоб урятуватися від санкцій. Вони продають її через компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах, бо побоюються заморозки активів.
Раніше, 11 березня стало відомо, що криптовалюта Waves, яка створена українцем, подорожчала вдвічі з початку війни Росії з Україною. Вартість токена зросла з $9 до $26.
Також повідомляли, що експерти з Elliptic відстежили велику кількість криптогаманців громадян Росії, які перебувають під міжнародними санкціями. Цю інформацію вони передали до правоохоронних органів.