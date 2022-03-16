В Україні запускають легальний ринок віртуальних активів: що зміниться

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що з моменту вторгнення Росії український криптофонд зібрав понад $54 млн у криптоактивах, залучених на потреби ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи", який запускає легальний ринок віртуальних активів та виводить криптосектор з тіні. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну національний криптофонд зібрав понад $54 мільйони в діджитал-активах. Вони стали потужним інструментом залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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За його словами, в Україні криптоіндустрія почала активно розвиватись. Федоров вважає, що держава має будувати нові галузі.

"Крипторинок — один з найбільш динамічних секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до $3 трлн. Жодна інша сфера не може похвалитися таким потужним темпом приросту капіталу. В Україні криптоіндустрія активно розвивається", — написав Федоров.

Що передбачає закон "Про віртуальні активи"

Легальна робота іноземних та українських криптобірж.

Банки матимуть змогу відкривати рахунки для криптокомпаній.

Українці можуть захистити свої вкладення у віртуальних активах.

Україна гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Нагадаємо, 15 березня іноземні ЗМІ писали, що росіяни продають криптовалюту на мільярди доларів, щоб урятуватися від санкцій. Вони продають її через компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах, бо побоюються заморозки активів.

Раніше, 11 березня стало відомо, що криптовалюта Waves, яка створена українцем, подорожчала вдвічі з початку війни Росії з Україною. Вартість токена зросла з $9 до $26.

Також повідомляли, що експерти з Elliptic відстежили велику кількість криптогаманців громадян Росії, які перебувають під міжнародними санкціями. Цю інформацію вони передали до правоохоронних органів.