Криптовалюта Waves, створена українцем, удвічі подорожчала за час війни з РФ

За два тижні вартість токена зросла з $9 до $26. Експерти пов'язують зростання із заявленими оновленнями, які мають зробити блокчейн швидшим і безпечнішим.

Криптовалюта Waves, створена українцем Олександром Івановим, з початку вторгнення Росії зросла в ціні більш ніж удвічі. Аналітичний сайт CoinTelegraph назвав причини подорожчання токенів.

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За даними сервісу Coinmarketcap, криптовалюта почала зростати 24 лютого, коли її вартість становила менше $9.

28 лютого відбувся різкий стрибок із $12 до $17,5, 10 березня ціна досягла свого історичного максимуму $30,2, а 11 березня склала $26,5. При цьому ринкова капіталізація WAVES — $2,8 млрд. До початку війни в Україні WAVES була на 76-му місці з капіталізації криптовалют, проте незабаром піднялася на 44-те.

[ + – ] Графік зростання криптовалюти Waves від сервісу Coinmarketcap Фото: Cкриншот

Як зазначає CoinTelegraph, криптовалюта різко подорожчала після оприлюднення нових планів. Зокрема, розробники оголосили про перехід блокчейну на протокол Waves 2.0 з "багатоядерною структурою". За їхніми словами, нова версія буде заснована на принципі "доказу володіння шардингом" (Proof-of-Stake Sharding або PPOSS) і підтримувати віртуальну машину Ethereum (EVM).

Шардинг — це технологія поділу та зберігання єдиного логічного набору даних у вигляді безлічі баз даних, вона забезпечує масштабування в блокчейні, щоб ефективно справлятися з навантаженням. Іншими словами, оновлення має зробити мережу швидшою і безпечнішою. Інтеграцію з EVM повинні провести навесні 2022 для плавного переходу до Waves 2.0, зберігши цінність криптовалюти.

Ще одним позитивним сигналом для інвесторів є партнерство з протоколом Allbridge, що полегшує передавання коштів між усіма мережами блокчейнів. Заявлена мета співпраці — до кінця травня створити унікальний міст між Waves і підтримуваними EVM, а також ланцюжками, що не належать до EVM, таких як NEAR Protocol, Solana та Terra.

Третьою причиною зростання цін на WAVES стало додавання нових партнерів до екосистеми та створення компанії Waves Labs у США. Waves також повідомила про запуск у першому кварталі 2022 року фонду децентралізованого фінансування (DeFi) з бюджетом $150 млн, який зосередиться на інвестуванні в окремі продукти DeFi на основі Waves.

27 лютого засновник Waves Олександр Іванов на своїй сторінці у Twitter публічно заявив, що є українцем родом із Запоріжжя. У коментарях він обговорив із користувачами соцмережі "небезпечну" ситуацію в Україні через вторгнення російських військ.

Як пише портал hub, проєкт Waves на початку 2016 року заснував Олександр Іванов із Запоріжжя. Підприємець надихнувся доробками компанії NXT і вирішив створити власну децентралізовану платформу, доступну будь-якому користувачеві. Проєкт провів ICO і до липня 2016 року зібрав майже 30 тисяч біткоїнів.

Навесні 2017 року Waves почала співпрацювати з біржею Indacoin, завдяки чому користувачі змогли купувати цифрові активи за допомогою банківських карток. Незабаром компанія заснувала децентралізовану біржу DEX, яка дозволила обмінювати безпосередньо всередині майданчика різні види токенів без проміжних угод із такими основними криптовалютами, як ETH та BTC.

Раніше писали, що криптовалютний ринок у Росії активний, незважаючи на санкції. 5 березня обсяг торгів у парі біткоїн-рубль досяг рекордного показника $14,2 млн.

Експерти розповіли, як криптовалюти допомагають Україні та Росії під час війни. Українці за допомогою біткоїнів та інших цифрових активів виводять гроші за кордон, а росіяни намагаються обійти санкції та зберегти свої нагромадження на тлі обвалу рубля.