Криптовалюта Waves, созданная украинцем, вдвое подорожала за время войны с РФ

За две недели стоимость токена выросла с $9 до $26. Эксперты связывают рост с заявленными обновлениями, которые должны сделать блокчейн быстрее и безопаснее.

Криптовалюта Waves, созданная украинцем Александром Ивановым, с начала вторжения России выросла в цене более чем в два раза. Аналитические сайт CoinTelegraph назвал причины подорожания токенов.

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По данным сервиса Coinmarketcap, криптовалюта начала расти 24 февраля, когда ее стоимость составляла меньше $9.

28 февраля произошел резкий скачок с $12 до $17,5, 10 марта цена достигла своего исторического максимума в $30,2, а 11 марта составила $26,5. При этом рыночная капитализация WAVES — $2,8 млрд. До начала войны в Украине WAVES была на 76 месте по капитализации криптовалют, однако вскоре поднялась на 44-е.

[ + – ] График роста криптовалюты Waves от сервиса Coinmarketcap Фото: Cкриншот

Как отмечает CoinTelegraph, криптовалюта резко подорожала после обнародования новых планов. В частности, разработчики объявили о переходе блокчейна на протокол Waves 2.0 с "многоядерной структурой". По их словам, новая версия будет основана на принципе "доказательства владения с шардингом" (Proof-of-Stake Sharding или PPOSS) и поддерживать виртуальную машину Ethereum (EVM).

Шардинг — это технология разделения и хранения единого логического набора данных в виде множества баз данных, она обеспечивает масштабирование в блокчейне, чтобы эффективно справляться с нагрузкой. Другими словами, обновление должно сделать сеть быстрее и безопаснее. Интеграцию с EVM должны провести весной 2022 года для плавного перехода к Waves 2.0, сохранив ценность криптовалюты.

Еще одним позитивным сигналом для инвесторов партнерство с протоколом Allbridge, облегчающим передачу средств между всеми сетями блокчейнов. Заявленная цель сотрудничества — к концу мая создать уникальный мост между Waves и поддерживаемыми EVM, а также цепочками, не относящимися к EVM, такими как NEAR Protocol, Solana и Terra.

Третьей причиной роста цен на WAVES стало добавление новых партнеров в экосистему и создание компании Waves Labs в США. Waves также сообщила о запуске в первом квартале 2022 года фонда децентрализованного финансирования (DeFi) с бюджетом в $150 млн, который сосредоточится на инвестировании в отдельные продукты DeFi на основе Waves.

27 февраля основатель Waves Александр Иванов на своей странице в Twitter публично заявил, что является украинцем родом из Запорожья. В комментариях он обсудил с пользователями соцсети "опасную" ситуацию в Украине из-за вторжения российских войск.

Как пишет портал hub, проект Waves в начале 2016 года основал Александр Иванов из Запорожья. Предприниматель вдохновился наработками компании NXT и решил создать собственную децентрализованную платформу, доступную любому пользователю. Проект провел ICO и к июлю 2016 года собрал порядка 30 тысяч биткоинов.

Весной 2017 года Waves начала сотрудничать с биржей Indacoin, благодаря чему пользователи смогли покупать цифровые активы с помощью банковских карт. Вскоре компания основала децентрализованную биржу DEX, которая позволила обменивать напрямую внутри площадки различные виды токенов без промежуточных сделок с такими основными криптовалютами, как ETH и BTC.

Ранее писали, что криптовалютный рынок в России активен, невзирая на санкции. 5 марта объем торгов в паре биткоин-рубль достигли рекордного показателя в $14,2 млн.

Эксперты рассказали, как криптовалюты помогают Украине и России во время войны. Украинцы с помощью биткоинов и других цифровых активов выводят деньги за границу, а россияне пытаются обойти санкции и сохранить свои накопления на фоне обвала рубля.