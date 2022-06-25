Валюту — додому. Як українці переказують гроші з-за кордону в Україну

Незважаючи на війну, в Україну йде потік валюти від тих, хто підтримує своїх рідних з-за кордону. Як переказують гроші в Україну з-за кордону? Порівнюємо платіжні системи та особливості валютних переказів.

Україна за січень-травень 2022 року отримала з-за кордону приватні перекази на суму $4,074 млрд, повідомляє НБУ. Це як мінімум на 20% менше, ніж торік. Знизилася сума оплати праці заробітчан, приватних трансфертів, і навіть неформальними каналами надходить менше грошей.

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"Моя квартирантка поїхала у Польщу, там уже понад рік у неї працює чоловік, забрала дитину, тепер вони всі разом живуть за кордоном", — розповіла киянка Руслана Деркач. Ось і одна із причин зменшення сум надходжень — війна змусила сім'ї возз'єднатися, якщо до війни чоловік був уже на заробітках, тепер він вивіз до себе рідних. Гроші в Україну якщо й потрібні (для підтримки інших родичів), то в набагато меншому обсязі.

Виконавчий директор аналітичного центру "CASE Україна" Дмитро Боярчук каже, що грошові перекази з-за кордону ніколи не були надійними надходженнями, хоч загальна сума зростала в останні роки.

"У дискусіях макроекономістів постійно виникало таке питання — наскільки довго існуватимуть ці перекази з-за кордону. Тому що сім'я не може вічно жити окремо: або чоловік заробив гроші й повертається, або жінка з дітьми на якомусь етапі переїжджає до нього". Тому ці перекази — дуже ненадійне джерело переказу валюти. Тому що мине 3-4-5 років, сім'я об'єднається — і переказів не буде", — розповів Фокусу Дмитро Боярчук.

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Останніми роками суми грошових переказів з-за кордону стабільно зростали: у 2020-му році це було близько $9,5 млрд, у 2021-му рекордні $15 млрд. Схоже, нинішній кризовий через війну рік переламає цю тенденцію до зростання обсягу надходжень.

"Минулого року було $15 млрд. Якщо за п'ять місяців цього року всього лише $4 млрд., то ясно, що ця цифра істотно менша, ніж було. Відбувається просідання. Воно поки не таке радикальне, переказ и з-за кордону є, але обсяги менші", — каже Дмитро Боярчук.

Фінансовий аналітик, асоційований експерт аналітичного центру CASE Україна Євген Дубогриз пропонує звернути увагу на дані щодо офіційних зарплат. Минулого року сума за січень-травень становила $4,505 млрд, цього року — $4,168.

"Багато людей, які виїжджали на сезонні роботи, особливо із західних областей України, зараз не можуть виїхати за кордон. Через це знизилися надходження від оплати їхньої праці. Також українці, які працюють за кордоном, обмежено переказують гроші додому, оскільки їм і самим потрібно на щось жити, плюс вони в стані невпевненості, що повернуться — і у них менше можливості підтримувати родичів, що залишилися в Україні", — сказав Фокусу Євген Дубогриз.

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Дмитро Боярчук підтверджує і припущення, що на зниження потоку переказів впливає інший процес — об'єднання сімей за кордоном: "Чоловіки, які працювали за кордоном, забрали свої родини. Вони зараз за кордоном". Ще один нюанс — за кордон, рятуючись від війни, виїхало дуже багато жінок і дітей, чиї чоловіки залишаються в Україні (або у ЗСУ, або продовжують працювати або вести бізнес), і на цьому етапі доцільно говорити не лише про приплив валюти до України, але й про відтік — чоловіки з України підтримують жінок і дітей, які живуть у Європі.

Системи та платежі: як валюта з-за кордону надходить в Україну

Міжнародні системи переказу коштів Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, IntelExpress та TransferGo допомагають українцям відправляти валюту родичам в Україну. У лютому Фокус розповідав про умови переказів через різні системи. Але відтоді відбулася суттєва зміна — через три тижні з початку повномасштабної атаки з боку Росії стало відомо, що в Україну зайшла міжнародна платіжна система PayPal.

Втім, хоча система вкрай популярна в країнах Євросоюзу та США, Канаді, українці частіше для приватних перекладів користуються іншими системами. У банках кажуть, що найпопулярніша система грошових переказів, як і раніше, — Western Union.

Які платіжні системи популярні в Україні

"На сьогодні в ПУМБ доступні три системи міжнародних переказів коштів. Розподіл такий: Western Union — 68%, MoneyGram — 24%, Ria — 8%", — зазначив директор департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Денис Воробйов.

Він анонсував, що незабаром у ПУМБ будуть доступні й інші популярні в Україні системи грошових переказів.

В Ощадбанку зазначили, що клієнти можуть отримати перекази через міжнародні платіжні системи MoneyGram, Ria, IntelExpress із будь-якої країни на поточний картковий рахунок у євро, доларах США чи гривні. Зокрема переклад можна отримати через мобільний додаток "Ощад 24/7".

Також популярний спосіб переслати гроші в Україну — міжнародна міжбанківська система переказів SWIFT. У ОТП Банку кажуть, що найбільша кількість переказів приватним особам у країну відбувається саме у такий спосіб.

"У ОТП Банку можна отримати SWIFT-переказ у більш ніж 10 різних валютах, серед яких — долари США, євро, швейцарські франки, фунти стерлінгів, польські злоті, канадські долари та інші", — зазначила Єлизавета Триндюк, старший експерт сектору розвитку роздрібного бізнесу. ОТП Банку.

А у відділеннях "Укрпошти" клієнти можуть отримати не лише перекази через міжнародні платіжні системи, а й міжнародні поштові перекази.

"Через міжнародні поштові перекази за п'ять місяців цього року в Україну надійшло понад 63,4 тис. переказів на суму 272,6 млн. грн., а через платіжні системи — 6 тисяч на суму 26 млн. грн", — повідомив директор департаменту фінансового бізнесу "Укрпошти" Олег Кляпко.

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Економісти не дуже оптимістичні у прогнозах.

"Мені здається, перекази з-за кордону поступово відновлюватимуться. Чим довше триватиме війна — тим меншою буде невизначеність для українських заробітчан, особливо, якщо ми почнемо перемагати. Але раніше, ніж до кінця року відновлення докризових показників, я вважаю, ми не побачимо", — зазначив Євген Дубогриз.

Дмитро Боярчук вважає, що перекази з-за кордону можуть зійти нанівець у довгостроковій перспективі.

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"Це ненадійне джерело. Це не база, на якій можна будувати стабільне зростання економіки. Тому що всі розуміють, що з певними змінами це джерело, швидше за все, вичерпуватиметься", — каже Боярчук.

За його словами, стрімкий розвиток економіки України призведе до скорочення надходжень з-за кордону: "Всі розуміють, що якщо економіка почне розвиватися та зміцнюватися, саме це джерело страждатиме. Великі обсяги переказів з-за кордону — ознака нездорової ситуації. Які економки отримують багато перекладів — Киргизстан, Туркменістан, у яких раніше було багато людей, що працювали в Москві, а ще, здається, країни Латинської Америки".

Проте, до моменту стрімкого розвитку економіки, незважаючи на статус кандидата в члени ЄС, Україна може пройти шлях довжиною 5-10 років. А отже, біженці, які поступово працевлаштовуються за кордоном, продовжуватимуть відправляти в країну фінанси для своїх рідних, і обсяг валютних переказів у 2023 році вже може перевищити $15 млрд.