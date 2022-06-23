Щоб була зарплата. Як знайти роботу в Україні, за яку платять

Незважаючи на різке падіння активності роботодавців, у червні на ринку праці помітне зростання кількості пропозицій. Щоправда, до довоєнного рівня і за кількістю вакансій, і за рівнем зарплат ринок ще не наблизився.

В Україні кількість вакансій на ринку праці у червні становить від 22% до 40% від довоєнного рівня, водночас помітний загальний тренд у бік збільшення кількості пропозицій. Кількість вакансій зростає з темпом 3-6% від тижня до тижня. Але загалом динаміка — досить повільна і, швидше за все, протягом найближчих трьох місяців кардинальних змін не буде, каже засновниця кар'єрної платформи Happy Monday Анна Мазур.

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Керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua Руслана Березівська схильна до більш негативної оцінки ситуації. За її словами, зараз вакансій у 4,5 рази менше, ніж до початку повномасштабної війни. Руслана Березівська зазначила, що на тлі малої кількості вакансій загалом конкуренція за робоче місце зросла.

[ + – ] Офісним працівникам зараз не так просто знайти роботу — вакансій на чверть менше, ніж раніше Фото: pexels.com

"У Києві завжди була найвища конкуренція, але зараз це не так — на одне робоче місце претендують 9,5 осіб. У Харкові й області — 14 і більше кандидатів на одне робоче місце. А от, наприклад, у західному регіоні, куди релокувались підприємства, де менше відчули наслідки військової агресії РФ, від 1 до 4 осіб на одне робоче місце. У Львові — один претендент", — розповіла Березівська Фокусу.

Безробіття і хаос: що відбувається на ринку праці в Україні

З початку березня в Україні офіційно зареєструвалися безробітними 227 тис. осіб, про це повідомили Фокусу в Державній службі зайнятості. Як наслідок станом на 20 червня безробітними було зареєстровано 321 тис. осіб.

Для порівняння, у минулому році за березень, квітень і травень статус безробітних отримали 194,6 тис. людей, а в "коронавірусному" 2020-му — 283,6 тис. осіб.

Деяких Держслужбі все ж таки вдається працевлаштувати. Наприклад, із березня нову роботу знайшли 99 тис. осіб, із них 85 тис. зареєстрованих безробітних. Ще 6 тис. офіційно безробітних попрямували на військову службу після призову.

У Happy Monday проаналізували ситуацію на ринку праці та виділили кілька характерних тенденцій.

Головні тенденції ринку праці — літо-2022:

кількість претендентів перевищує кількість відкритих вакансій втричі;

з'являється все більше віддалених вакансій (прогнозують, що так буде й надалі);

кількість вакансій з досвідом роботи до року зменшилась на 67%;

крім дефіциту вакансій, на ринку є ще й ґендерний дисбаланс: більшість пропозицій розраховані на чоловіків, а роботу насамперед шукають жінки.

За даними порталу Happy Monday, претенденти зацікавлені в таких позиціях на віддаленку, як бухгалтер, оператор кол-центру, дизайнер, SMM-фахівець, юрист, контент-менеджер, маркетолог, перекладач з англійської мови, копірайтер, тестувальник програмного забезпечення.

Хоча в юристів зараз дуже мало шансів знайти роботу, каже Руслана Березівська: "Є деякі офісні сфери, де майже немає вакансій — наприклад, юристи. Для них зараз 0,6% вакансій від усіх активних на сьогодні".

Приймають потроху: як поводяться великі компанії-роботодавці

Великий бізнес у воєнний час шукає людей, щоб закрити низку вакансій. Втрата компаніями фахівців пов'язана з двома важливими факторами: призов до лав ЗСУ та міграція в інші регіони країни або за кордон.

Телекомунікаційна компанія "Київстар" наразі шукає до 20 співробітників, хоча до початку повномасштабної війни було відкрито приблизно 90-100 вакансій. Здебільшого шукають фахівців у сферах роздрібного бізнесу, маркетингу, ІТ та діджитал, а також для технічного департаменту, повідомила начальниця департаменту із залучення і розвитку талантів Світлана Кончаніна.

Агропромисловий холдинг "Астарта-Київ" зараз шукає людей на заміну мобілізованим працівникам, тому для компанії йдеться швидше не про відкриття нових вакансій, а про заміщення співробітників, наголосила директорка з роботи з персоналом Світлана Мозгова. За її словами, переважно, зараз компанії потрібні фахівці елеваторної промисловості, комерційної діяльності, агрономи та зоотехніки.

[ + – ] Унаслідок воєнних дій втратили роботу десятки тисяч фахівців, зокрема постраждав металургійний сектор Фото: РИА Новости

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" готовий брати на роботу вихідців із Маріуполя, Херсона, Мелітополя та інших регіонів, що постраждали від війни, — зараз підприємством відкрито майже 250 вакансій у виробничих підрозділах і 19 — в офісних, враховуючи вакансії для фахівців і керівників у різні департаменти підприємства: логістика, внутрішній аудит, охорона праці, департамент стратегічних проєктів. Про це розповіла Фокусу директорка департаменту з персоналу Юлія Заболотна.

У всіх згаданих компаніях кажуть, що продовжують оформляти нових працівників згідно з українським законодавством. У "Київстарі" зазначили, що деяких фахівців знайти складніше, інших — простіше. Але, наприклад, зараз йде більший відгук на найскладніші вакансії у сфері ІТ та діджитал.

[ + – ] В агросекторі проблеми з пошуком кваліфікованих фахівців

Агрохолдингу було й до війни складно знайти працівників із необхідним рівнем кваліфікації, за оцінкою "Астарти", зараз ситуація точно не покращала — частково тому, що багато хто шукає віддалену роботу. "А для нас важливо, щоб люди були тут", — зауважила Мозгова.

У компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" витрачають від кількох тижнів до двох місяців на пошук потрібних працівників. Кажуть, що відчувають відтік кваліфікованих кадрів за кордон.

Не надто високий дохід: як змінюються зарплати в Україні

У grc підрахували, що середній показник медіанної зарплати зараз на 10% нижчий, ніж до початку повномасштабної війни. Але є професії, де зарплату співробітникам урізали сильніше.

Важливо

Без зарплати та стажу. Як відпустка за власний рахунок впливає на трудовий стаж працівників

"Наприклад, ми підрахували, що у сфері видобутку сировини зарплати знизилися на 58%. У сфері інсталяції та обслуговування падіння зарплат склало 56%, в охороні — 49%. Найбільше падіння зарплат сталося у травні", — розповіла Руслана Березівська. Тобто щойно мешканці міст почали повертатися додому, а це травень, роботодавці поспішили скоротити рівень зарплатних пропозицій. Це не дивно у ситуації, коли ринок праці став ринком роботодавця, а не ринком претендента.

Зрозуміло, що роботодавці не надто охоче розповідають про зниження зарплат. У компанії "Київстар" розповіли, як підтримували співробітників: заздалегідь виплатили річну премію за 2021 рік, а також зарплату за лютий, виділили одноразову допомогу в сумі понад 30 тис. грн кожному співробітнику, призначили щомісячну допомогу, розраховану на пів року, плюс релокаційна виплата та гроші на оренду житла для переселенців. Водночас у компанії зізналися, що навантаження на деяких фахівців знизилося, у таких випадках довелося перейти до використання накопиченої відпустки.

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" кажуть, що, здебільшого, рівень зарплат не змінився: базову ставку не зменшували, але змінилися графіки, були індивідуальні рішення щодо відпусток, простоїв, повної або часткової зайнятості, тож фактичні виплати все ж таки змінювалися. Ті, хто пішли на простій, одержують дві третини своєї зарплати.

У 2022 році компанії не підвищували співробітникам зарплати, не було щорічного перегляду на індекс інфляції.

"Астарта" зазначила лише, що цьогоріч не проводила традиційний щорічний перегляд зарплат. Іншими словами, якщо раніше компанії переглядали зарплати та підвищували їх на індекс інфляції, то в 2022 році цим питанням вже мало хто перейнявся.

Важливо й те, що приймають на роботу багато компаній "без трудової", але й у цьому випадку компенсація працівникам пропонується на 30-50% менше, ніж на початку лютого 2022 року. Іноді роботодавці також зберігають за співробітником робоче місце, але не виплачують зарплату — він іде у відпустку за власний рахунок. Юристи попереджають: у такому разі трудовий стаж працівникам не нараховується.

"З відпустками без збереження заробітної плати (за свій рахунок) необхідно бути вкрай обережним, особливо працівникові, адже розмір оплати праці працівника та щомісячна сплата страхових внесків впливають на страховий стаж робітника, який є важливим під час призначення пенсії. Страховий стаж зараховується лише за умов сплати страхових внесків", — нагадала Валерія Гудій, пані адвокат, радник ЮФ "Ілляшев та Партнери".