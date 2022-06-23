Без зарплати та стажу. Як відпустка за власний рахунок впливає на трудовий стаж працівників

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Одним з інструментів збереження робочого місця працівнику є надання йому відпустки, на що звертають увагу не лише юристи-практиканти у сфері трудового права, а й посадовці органів Державної служби праці України.

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Окрім щорічних відпусток, під час введеного воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати та без обмеження терміну, встановленого частиною першою статті 26 Закону України "Про відпустки". Тобто, за бажанням працівника, роботодавець може погодитися оформити відпустку без збереження заробітної плати на весь період воєнного стану.

Водночас, із відпустками без збереження заробітної плати (за власний рахунок) необхідно бути вкрай обережним, особливо працівникові, адже розмір оплати праці працівника та щомісячна сплата страхових внесків впливають на страховий стаж працівника, який є важливим під час призначення пенсії. Страховий стаж зараховується лише за умов сплати страхових внесків.

Немає страхових внесків — немає трудового стажу. І про це мають пам'ятати ті, хто підписує заяву на відпустку за власний рахунок.

Термін "страховий стаж" був запроваджений в Україні із січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною відмінністю страхового стажу від трудового є те, що наявність страхового стажу безпосередньо пов'язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Страховий стаж обчислюється місяцями. Причому, неповний місяць роботи належить до страхового стажу як повний місяць за умови сплати мінімального страхового внеску.

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Тобто, якщо працівник написав заяву про відпустку без збереження заробітної плати на цілий місяць або більше (на час періоду воєнного стану), такому працівникові не нараховується заробітна плата, а отже відсутня і база для нарахування та сплати єдиного соціального внеску (страхового внеску) та, як наслідок, страховий стаж за відповідні неоплачувані місяці не зараховується.

Якщо працівник захворів під час відпустки без збереження заробітної плати, то допомога з тимчасової непрацездатності такому працівникові також не надається.

З чинних законодавчих норм видно, що працівник під час тривалої відпустки без збереження заробітної плати (понад місяць) менш соціально захищений, і на подібне потрібно акцентувати увагу працівника на правову впевненість його (її) у своїх діях щодо написання заяви на відпустку "за власний рахунок" на тривалий час.

Варто врахувати: працівник після написання заяви на відпустку за власний рахунок стає менш соціально захищеним.

Якщо працівнику за певний місяць заробітна плата нараховується, наприклад, за один робочий день, тоді єдиний соціальний внесок також нараховується та сплачується у розмірі не нижче за мінімальний, який становить 1 430 гривень, і працівник має повний місяць страхового стажу.

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З метою забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб з обліку страхового стажу під час воєнного стану до Верховної Ради подано законопроєкт №7453 від 09.06.2022 "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо можливості виключення періоду страхового стажу для обчислення пенсії у час воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Законопроєктом пропонується, щоб особа, яка звернулася за призначенням пенсії, мала право на свій вибір виключати з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для нарахування пенсії, періоди страхового стажу під час воєнного стану, а також протягом трьох місяців із дня припинення або скасування воєнного стану.

Реалізація зазначених змін призведе до позитивних результатів, бо може вплинути на збереження коефіцієнта заробітної плати в процесі нарахування пенсій фізичним особам.