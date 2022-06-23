Без зарплаты и стажа. Как отпуск за свой счет влияет на трудовой стаж сотрудников

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Одним из инструментов сохранения рабочего места работнику является предоставление ему отпуска, на что обращают внимание не только практикующие юристы в сфере трудового права, но и должностные лица органов Государственной службы по труду Украины.

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Кроме ежегодных отпусков, во время введенного военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы и без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины "Об отпусках". То есть, по желанию работника, работодатель может согласиться оформить отпуск без сохранения заработной платы на весь период военного положения.

В то же время, с отпусками без сохранения заработной платы (за свой счет) необходимо быть крайне осторожным, особенно работнику, ведь размер оплаты труда работника и ежемесячная уплата страховых взносов влияют на страховой стаж работающего, который важен при назначении пенсии. Страховой стаж засчитывается только при уплате страховых взносов.

Нет страховых взносов – нет трудового стажа. И об этом должны помнить те, кто подписывает заявление на отпуск за свой счет.

Термин "страховой стаж" был введен в Украине с января 2004 Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Основным отличием страхового стажа от трудового является то, что наличие страхового стажа напрямую связано с уплатой страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Страховой стаж исчисляется месяцами. Причем, неполный месяц работы относится к страховому стажу как полный месяц при условии уплаты минимального страхового взноса.

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То есть, если работник написал заявление об отпуске без сохранения заработной платы на целый месяц или больше (на время периода военного положения), такому работнику не начисляется заработная плата, а значит отсутствует и база для начисления и уплаты единого социального взноса (страхового взноса) и, как результат, страховой стаж за соответствующие неоплачиваемые месяцы не засчитывается.

Если работник заболел при отпуске без сохранения заработной платы, то пособие по временной нетрудоспособности такому работнику также не предоставляется.

Из действующих законодательных норм видно, что работник во время длительного отпуска без сохранения заработной платы (больше месяца) менее социально защищен, и на подобное нужно акцентировать внимание работника для правовой уверенности его (ее) в своих действиях по написанию заявления на отпуск "за свой счет" на длительное время.

Стоит учесть: работник после написания заявления на отпуск за свой счет становится менее социально защищенным.

Если работнику за определенный месяц заработная плата начисляется, например, за один рабочий день, тогда единый социальный взнос также начисляется и уплачивается в размере не ниже минимального, который составляет 1430 гривен, и работник имеет полный месяц страхового стажа.

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С целью обеспечения финансовой поддержки застрахованных лиц по учету страхового стажа во время военного положения в Верховную Раду представлен законопроект №7453 от 09.06.2022 "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о возможности исключения периода страхового стажа для исчисления пенсии во время военного положения, введенного в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения". Законопроектом предлагается, чтобы лицо, обратившееся за назначением пенсии, имело право по своему выбору исключать из периода, за который учитывается заработная плата (доход) для начисления пенсии, периоды страхового стажа во время военного положения, а также в течение трех месяцев со дня прекращения или отмена военного положения.

Реализация указанных изменений приведет к положительным результатам, потому что может повлиять на сохранение коэффициента заработной платы при начислении пенсий физическим лицам.