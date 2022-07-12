Работа без трудовой книжки. Зачем компании оформлять сотрудника ФОПом

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Безусловно, эффективным и законным инструментом сокращения расходов работодателя на фонд оплаты труда при отсутствии достаточных поступлений от хозяйственной деятельности на время войны может быть изменение существенных условий труда работников. Причем, согласно содержанию статьи 3 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в период действия военного положения нормы части третьей статьи 32 Кодекса законов о труде Украины и других законов Украины об уведомлении работника об изменении существенных условий труда не применяются.

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Это означает, что в период действия военного положения работодатель не обязан соблюдать двухмесячный срок уведомления работника об изменении систем и размеров оплаты труда, режиме работы, установлении или отмене неполного рабочего времени и других существенных условий труда.

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Назначение неполного рабочего времени работнику – будь то сокращенного рабочего дня, и/или сокращение рабочей недели – позволяет работодателю установить оплату труда за фактически отработанное время, которое в зависимости от выработки в народе принято называть "полставки", "четверть ставки".

Остается популярным использование услуг физических лиц-предпринимателей вместо найма по трудовому договору работника, ведь бремя по уплате налогов и обязательных платежей тогда переводится на субъекта – предпринимателя.

Так, общая ставка налогообложения фонда оплаты труда официально трудоустроенного работника составляет 41,5%, из них: 18% – НДФЛ; 1,5% – военный сбор на заработную плату физического лица; 22% – ЕСВ на заработную плату физического лица (с учетом сумм налога и военного сбора).

Нагрузка на фонд оплаты труда при официальном трудоустройстве работника – 41,5% от начисленного заработка, сотрудничество с ФЛП избавляет от подобной нагрузки

Кстати, в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, которым предлагается увеличить ставку военного сбора на период военного положения до 3%.

В свою очередь, физическое лицо-предприниматель может выбрать одну из различных систем налогообложения. Так, физическое лицо-предприниматель на общей системе налогообложения платит ЕСВ с 1 января 2022 года в сумме 1430 грн., с 1 октября 2022 г. будет платить 1474 грн. Доходы ФЛП на общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от чистого дохода, который определяется как разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными издержками, связанными с хозяйственной деятельностью.

Сколько налогов платит предприниматель на упрощенной системе:

· I группа: ЕСВ – 1430 грн., единый налог – 248,10 грн. – не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022 года;

· II группа: ЕСВ – 1430 грн., единый налог – 1300 грн. – 20% от минимальной заработной платы, установленной Законом на 1 января 2022;

· III группа: ЕСВ – 1430 грн., единый налог – 5% от дохода или 3% от дохода и НДС.

До сих пор ведутся дискуссии, что сотрудничество компаний-работодателей с физическими лицами-предпринимателями является замещением выполнения функций наемными работниками, что является формой скрытых трудовых отношений для снижения налоговой нагрузки на работодателя.

Однако опытный адвокат может с этими дискуссиями поспорить, ведь использование хозяйственных услуг физического лица-предпринимателя является незапрещенным видом хозяйственных отношений. Безусловно, речь идет об отношениях, оформленных юридически корректно. Кроме того, государство создает условия для развития предпринимательства в Украине, самостоятельно ослабляя налоговые нагрузки на физических лиц-предпринимателей.

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Например, временно с 1 апреля 2022 года до прекращения или отмены военного положения на территории Украины физические лица-предприниматели – плательщики единого налога первой и второй группы имеют право не уплачивать единый налог. С 1 марта 2022 года до прекращения или отмены военного положения в Украине и в течение 12 месяцев после прекращения или отмены военного положения ФЛП также имеют право не начислять, не исчислять и не уплачивать единый взнос за себя.

Снизить налоговую нагрузку можно и через так называемый отпуск без сохранения заработной платы. Это также один из инструментов сохранения рабочего места работнику. Кроме ежегодных отпусков, во время введенного военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы и без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины "Об отпусках".

Каждое предприятие самостоятельно выбирает удобный способ деятельности и реализации своей хозяйственной цели, а законодатель предлагает законные способы и методы, тем более в это тяжелое для Украины время. Вышеприведенные варианты возможного функционирования бизнеса имеют нюансы, о которых знают не все, а потому во избежание споров, недоразумений с государственными органами всегда рекомендуется не пренебрегать рекомендациями юридических советников.