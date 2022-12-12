Заплатить все, меньше или ничего. Может ли работодатель не платить зарплату из-за блэкаутов

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Реалии украинцев сегодня — отсутствие постоянного электричества на рабочих местах. Экстренные, аварийные или стабилизационные отключения электроснабжения значительно усложняют работу.

У работодателей возникают вопросы: как поддерживать трудовые отношения в условиях ограниченного электроснабжения? Уменьшается ли объем прав и обязанностей работника и работодателя? Должен ли работодатель платить заработную плату работнику, который свои обязанности не смог выполнять из-за отсутствия света?

В трудовых отношениях всегда следует учитывать нормы законодательства. По общему правилу, работник обязуется выполнять работу, определенную трудовым договором, а работодатель обязуется не только выплачивать заработную плату, но и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы. Они предусмотрены законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Именно работодатель должен организовать условия труда, при которых работник сможет выполнять свои обязанности. Работник, в свою очередь, должен работать продуктивно, но имеет право отказаться от порученной работы, если сложилась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или для окружающих его людей.

Работодатель может выбрать дистанционную форму, и тогда он должен снабдить сотрудников техническими средствами. А может выбрать приостановку трудового договора – тогда выплаты зарплаты не будет

Организация труда в компании — довольно сложный процесс. Безусловно, гораздо легче организовать труд нескольких работников, а когда их пятьдесят, сто или тысячи, на помощь придет нормирование труда, то есть, установление норм выработки, времени, обслуживания, численности для определения необходимых затрат и результатов труда. Нормы выработки (нормы времени) и нормы обслуживания определяются, исходя из нормальных условий труда, которыми считаются, в том числе, своевременная поставка источников энергопитания.

В случае, например, рационализации рабочих мест, внедрения новой техники, что уместно в условиях перебоев с электроснабжением, нормы труда (выработки, времени, обслуживания) должны быть заменены новыми.

Для обеспечения бесперебойной работы компании работодатель может выбрать разные варианты организации условий труда из-за отсутствия электроэнергии:

ввести дистанционную работу;

переместить работников на другое рабочее место, снабженное необходимыми средствами;

сменить режим работы, установить неполный рабочий день;

приостановить действие трудовых договоров;

оформить простой.

Каждый из вариантов имеет свои нюансы, в том числе, и по оплате труда.

Дистанционная работа: какие особенности имеет такая форма труда

На время военного положения из-за постоянной угрозы вооруженной агрессии и чрезвычайной ситуации по повреждению объектов электроснабжения, имеющей техногенный характер, работодатель имеет право ввести дистанционную работу.

Например, работники могут использовать собственное или арендованное оборудование для работы, в том числе, оборудование, которое обеспечит бесперебойное или длительное электропитание.

В случае, если работник собственными силами обеспечивает себя необходимым оборудованием, работодатель согласует с ним сроки выплаты компенсации и порядок возмещения других, связанных с выполнением дистанционной работы, расходов.

Если возмещение расходов работника не предусмотрено в приказе о введении дистанционки, обеспечить работников необходимым оборудованием должен работодатель.

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Работодатель организует установку и техническое обслуживание средств, а также оплачивает эти расходы. В таком случае не следует забывать о возложении на работника полной материальной ответственности за сохранность оборудования.

Оплата труда является конституционной гарантией, и военное положение — не исключение. Работодатель должен принимать все возможные меры для реализации права работников на своевременное получение зарплаты.

[ + – ] Если работникам предлагается работать в коворкингах, то оплату за новое рабочее место совершает работодатель Фото: kooperativ.cc

В случае дистанционной работы в условиях чрезвычайной техногенной ситуации (разрушение электрических сетей), работодатель должен выплачивать зарплату на условиях, определенных трудовым договором, и нести дополнительные расходы на организацию установки работнику необходимого оборудования (в том числе, средств электропитания или расходов на компенсацию работнику за пользование собственным или арендованным оборудованием).

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Например, во время дистанционной работы работник может пользоваться услугами коворкингов, которые обеспечивают свои помещения электропитанием. Расходы на это должны компенсироваться работнику работодателем.

Перемещение сотрудника на другое рабочее место

Работодатель может переместить работников на новое рабочее место. Перемещение работника на том же предприятии на другое рабочее место в пределах специальности или должности не считается переводом на другую работу, а потому согласие работника не требуется. Для организации такого перемещения будет достаточно выдачи работодателем соответствующего приказа и доведение его содержания до работника.

Оплата труда, как и в случае введения дистанционной работы, должна производиться, согласно трудовому договору.

Смена режима работы, установка неполного рабочего времени

В обычных условиях изменение работодателем режима работы допускается не ранее, чем через два месяца с момента уведомления о таких изменениях условий труда.

Однако в период действия военного положения работодатель может предупредить об этом работника не позднее, чем до введения таких условий.

Изменение режима работы в зависимости от графиков включения электроснабжения или установки неполного рабочего времени создает для работодателя условия, при которых зарплата работнику выплачивается в зависимости от выработки. Это не нарушает права работника и позволяет работодателю избежать лишних затрат.

В случае принятия решения работодателем об установлении неполного рабочего времени и изменений режима работы в соответствии с актуальными графиками электроснабжения, достаточно выдачи соответствующего приказа и доведение его до сведения работников.

[ + – ] Работодатели могут ввести оплату труда в зависимости от выработки Фото: Getty Images

Оплата труда за неполный рабочий день или неполную рабочую неделю производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. При этом, работа на условиях неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений объема трудовых прав работников.

Зачем и когда нужна приостановка действия трудового договора

Приостановление действия трудового договора предусматривает временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с вооруженной агрессией против Украины, что исключает возможность обеих сторон выполнять обязанности, предусмотренные договором.

Приостановление действия трудового договора должно включать одновременно следующие аспекты:

быть временным (на определенный срок, но не более, чем время действия военного положения);

существовать при объективной невозможности работодателя обеспечить работника работой в связи с вооруженной агрессией против Украины;

существовать при объективной невозможности выполнения работником работы по заключенному трудовому договору в связи с вооруженной агрессией против Украины.

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В Украине существует множество компаний, которым довольно сложно организовать условия труда своим работникам из-за отсутствия электроснабжения, а трудовые обязанности невозможно выполнять дистанционно. Соответственно, возникают объективные обстоятельства невозможности обеспечить работника работой, а сотрудник объективно не может выполнять свои трудовые обязанности.

В подобной ситуации уместно приостановить действие трудовых отношений. Для этого выдается приказ о приостановлении действия договора, с которым знакомится работник.

[ + – ] Если трудовой договор приостановлен, то выплаты зарплаты сотруднику не происходит Фото: УНИАН

На момент приостановки действия трудовых договоров работник не получает заработную плату от работодателя. Согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" возмещение зарплаты, гарантийных и компенсационных выплат работникам за время приостановки действия трудового договора в полном объеме возлагается на государство, что ведет вооруженную агрессию против Украины.

В этом случае работодателю следует вести учет и фиксировать сумму зарплат, гарантийных и компенсационных выплат для их возмещения работникам государством, ведущим войну против Украины. После возобновления электроснабжения действие трудовых договоров можно возобновить.

Что такое простой и как оплачивается

Простоем является остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

При отсутствии электроснабжения из-за вооруженной агрессии РФ и бомбардировки объектов электросетей создаются условия, при которых выполнение работы в определенных отраслях невозможно, а потому возникает простой.

Время простоя, в таком случае, должно оплачиваться из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (должностного оклада). Если в условиях отсутствия электроснабжения возникает производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или для окружающих его людей и окружающей природной среды, за ним должен сохраняться средний заработок.

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Руководитель компании самостоятельно выбирает удобную для него организацию условий труда в зависимости от целей и результатов, которые он хочет получить. В любом случае, мы рекомендуем оформить соответствующие приказы. Если не принять никаких управленческих решений, работодатель, несмотря на невыполнение работы работником, обязан выполнять свои общие обязанности по выплате зарплаты в полном размере.