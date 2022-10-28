Обвал зарплат в Украине: компании готовятся и дальше уменьшать оклады

В целом по сравнению с довоенным уровнем сотрудники многих компаний в Украине получают на 16-50% меньше. Ряд компаний не намерены сокращать зарплаты, но все может измениться.

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Большинство работодателей отмечают, что выплачивают своим сотрудникам довоенный уровень заработной платы в национальной валюте. Об этом говорится в исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua. Опрос работодателей проводился кадровым порталом grc.ua в сентябре 2022 года.

По данным исследования, треть опрошенных работодателей выплачивает своим сотрудникам сокращенную заработную плату. Среди сокращавших компенсационные выплаты персонала большинство (11,6%) уменьшило оклады на 16-30%. Также большая часть предприятий и организаций (7,8%) сократили зарплату на 31-50%. Более чем на 50% произошло сокращение окладов у 6,1% компаний.

Премий и бонусов тоже платят меньше. "С начала войны большинство компаний изменили подходы к дополнительным выплатам – бонусам и премиям. В частности, полностью отказались от дополнительных выплат каждая пятая компания (20,8%). Четверть работодателей (25,1%) были вынуждены сократить дополнительные выплаты. Положительные изменения в материальной мотивации во время войны посредством увеличения дополнительных бонусных выплат произошли только у 2,6% работодателей", — отметили эксперты экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Даже если в компании зарплаты остались на довоенном уровне, фактически это означает снижение более чем на 40% из-за девальвации и инфляции

Большинство опрошенных центром кадрового портала компаний оказались не готовы ответить на вопрос, что будет с зарплатами далее. "На вопрос, какой зарплатной политики будут придерживаться компании в ближайшие полгода, четверть (28,2%) опрошенных работодателей ответила, что не могут спрогнозировать из-за неопределенности ситуации в стране. Четверть предприятий и организаций (28,6%) планируют удержать зарплаты своим сотрудникам на довоенном уровне", — сообщили эксперты grc.ua.

[ + – ] Некоторые компании подумывают повысить сотрудникам зарплаты Фото: grc.ua

Там подчеркнули: 2% компаний, к сожалению, готовятся к дальнейшему сокращению заработных плат в течение следующих 6 месяцев. 7% работодателей уже сократили зарплаты, дальнейшее их снижение не планируется, однако и повышения не будет.

Ранее Фокус писал, что с началом войны украинцы начали испытывать финансовые сложности. Каждый третий работник ежемесячно тратит всю свою зарплату раньше, чем получает следующую.

Напомним, согласно прогнозу НБУ, номинальные зарплаты в Украине в этом году упадут 12,3%; реальные с учетом инфляции — на 26,9%, а в 2023 году зарплаты украинцев вырастут на 32,8% и 4,6% соответственно.