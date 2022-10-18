Денег нет: украинцы признались, что им не хватает денег до зарплаты

Опрошенные украинцы признались, что испытывают финансовые сложности, и многим не хватает заработка, чтобы дотянуть до следующей зарплаты.

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С началом войны украинцы начали испытывать финансовые сложности. Каждый третий работник ежемесячно тратит всю свою зарплату раньше, чем получает следующую. И мужчины, и женщины почти одинаково испытывают нехватку средств. Об этом говорится в исследовании кадрового портала grc.ua, данные которого были получены в результате опроса 2600 украинцев в августе-сентябре 2022 года.

Согласно исследованию, ежемесячно не хватает денег на зарплату 38% женщин и 32% мужчин. Также больше женщин, чем мужчин, призналось, что они сталкиваются с нехваткой средств время от времени. Такой ответ дали 31% женщин и 27% мужчин. Вместе с тем, мужчин больше среди респондентов, которые сообщили, что они испытывают финансовые сложности изредка или вообще никогда. Очень редко сталкиваются с нехваткой средств 23% мужчин и 17% женщин. Всегда достаточно зарплаты 17% мужчин и 14% женщин.

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В исследовании сказано: 44% мужчин и женщин отметили, что их финансовое положение ухудшилось с начала войны — им стало не хватать денег до зарплаты.

Из трат, на которые обязательно уходит зарплата, респонденты отдали предпочтение пяти категориям:

продукты

коммунальные платежи

транспорт

медицина

дети

"Интересно, что женщины тратят больше средств, чем мужчины, на медицинские услуги, благотворительность и помощь ВСУ, образование, одежду и обувь. С другой стороны, мужчины, по сравнению с женщинами, чаще тратят заработанные деньги на транспорт и собственный автомобиль, выплату кредитов, развлечения и, как ни странно, на детей", — отмечают специалисты grc.ua.

[ + – ] В основном, зарплаты украинцев уходят на продукты, коммуналку, медицину, транспорт и потребности детей Фото: grc.ua

Специалисты кадрового портала отметили, что из-за потери работы и снижения уровня доходов у более половины украинцев нет возможности делать сбережения.

"26% женщин и 24% мужчин отметили, что с начала войны они потеряли работу и находятся сейчас в поиске источников заработка. Однако наличие работы не гарантирует такую ​​зарплату, которой будет достаточно до следующей выплаты. Из числа работающих респондентов 30% женщин и 26% мужчин говорят о том, что им едва хватает денег до зарплаты", — отмечают эксперты grc.ua. Там сообщили: до 10% своего ежемесячного заработка сохраняют неизрасходованными 10% мужчин и 8% женщин. Более 10% зарплаты отправляют в накопления 14% мужчин и 10% женщин.

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Ранее Фокус писал, что в Украине некоторые сферы на рынке труда в сентябре показывали положительную зарплатную динамику, но в целом зарплаты продолжают падение.