Грошей немає: українці зізналися, що їм не вистачає грошей до зарплати

Опитані українці зізналися, що мають фінансові складнощі, і багатьом не вистачає заробітку, щоб дотягнути до наступної зарплати.

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З початком війни українці почали відчувати фінансові складнощі. Кожен третій працівник щомісяця витрачає всю свою зарплату раніше, ніж отримує наступну. І чоловіки, і жінки майже однаково відчувають брак коштів. Про це йдеться у дослідженні кадрового порталу grc.ua, дані якого отримано в результаті опитування 2600 українців у серпні-вересні 2022 року.

Згідно з дослідженням, щомісяця не вистачає грошей на зарплату 38% жінок та 32% чоловіків. Також більше жінок, ніж чоловіків, зізналося, що вони стикаються з нестачею грошей час від часу. Таку відповідь дали 31% жінок та 27% чоловіків. Водночас чоловіків більше серед респондентів, які повідомили, що вони зазнають фінансових труднощів зрідка або взагалі ніколи. Дуже рідко стикаються з нестачею коштів 23% чоловіків та 17% жінок. Завжди достатньо зарплати 17% чоловіків та 14% жінок.

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У дослідженні сказано: 44% чоловіків і жінок зазначили, що їхнє фінансове становище погіршилося з початку війни — їм не вистачало грошей до зарплати.

З витрат, на які обов'язково йде зарплата, респонденти віддали перевагу п'яти категоріям:

продукти

комунальні платежі

транспорт

медицина

діти

"Цікаво, що жінки витрачають більше коштів, ніж чоловіки, на медичні послуги, благодійність та допомогу ЗСУ, освіту, одяг та взуття. З іншого боку, чоловіки, якщо порівняти з жінками, частіше витрачають зароблені гроші на транспорт та власний автомобіль, виплату кредитів, розваги та, як не дивно, на дітей", — зазначають фахівці grc.ua.

[ + – ] Здебільшого зарплати українців йдуть на продукти, комуналку, медицину, транспорт та потреби дітей Фото: grc.ua

Фахівці кадрового порталу зазначили, що через втрату роботи та зниження рівня доходів понад половина українців не має можливості робити заощадження.

"26% жінок та 24% чоловіків зазначили, що з початку війни вони втратили роботу і перебувають зараз у пошуку джерел заробітку. Однак наявність роботи не гарантує таку зарплату, якої буде достатньо до наступної виплати. З-поміж працюючих респондентів 30% жінок і 26% чоловіків говорять про те, що їм ледве вистачає грошей до зарплати”, — зазначають експерти grc.ua. Там повідомили: до 10% свого щомісячного заробітку зберігають невитраченими 10% чоловіків та 8% жінок. Понад 10% зарплати відправляють у накопичення 14% чоловіків та 10% жінок.

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Раніше Фокус писав, що в Україні деякі сфери на ринку праці у вересні показували позитивну зарплатну динаміку, але загалом зарплати продовжують падіння.