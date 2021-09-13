Учені з'ясували, що мікробіом кишечника може змінювати ефект деяких ліків

Уся справа в тому, що ці бактерії здатні накопичувати велику кількість лікарських препаратів.

Під час вживання ліків, можуть виникати непередбачені наслідки. У найбільш поширених ситуаціях вони відомі як побічні ефекти, пише Science Alert.

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Але побічні ефекти не стосуються безлічі дивних моментів, які можуть відбутися, коли різні сполуки потрапляють в наш організм. До того, як ліки встигають покинути організм, вони, швидше за все, будуть взаємодіяти не тільки з організмом у цілому, але й з мікробіомою кишечника.

У новому дослідженні вчені з'ясували, що численні види бактерій, які живуть у кишечнику людини, можуть взаємодіяти з різними видами ліків, враховуючи антидепресанти, знеболювальні, препарати для серця, і накопичувати речовини з препаратів.

"Ми повинні почати ставитися до мікробів, як до одного з наших органів", — розповів один з авторів дослідження, Бенкет Борк з Європейської молекулярно-біологічної лабораторії (EMBL) в Німеччині.

Учені вже знали, що бактерії в мікрофлорі людини мають здатність хімічно модифікувати ліки, з якими вони вступають у контакт усередині організму — це явище називається біотрансформацією. Але нове дослідження показує, що біотрансформація — це не єдина здатність бактерій.

Експерименти в лабораторії з більш ніж 20 видами бактерій людського кишечника, які зазнали впливу 15 різних видів ліків, показали, що в більшості випадків бактерії несподівано накопичували хімічні речовини, при цьому не змінюючи їх.

"Дивно, що більшість нових взаємодій, які ми спостерігали між бактеріями і ліками, були пов'язані з тим, що ліки накопичувалися в бактеріях. Досі вважалося, що біотрансформація є основним способом, за допомогою якого бактерії впливають на доступність ліків для решти організму", — зазначив Кіран Патіл із Кембриджського університету.

Ця різниця може бути дуже важливою. За словами дослідників, біоакумулятивні препарати здатні не тільки змінювати поведінку бактерій і метаболічні процеси, а й впливати на розподіл і баланс бактеріальних популяцій.

Іншими словами, терапевтичні препарати можуть впливати не тільки на власне людину, а й надавати невідомий вплив на мікробіом кишечника і його загальний склад. Однак, це індивідуально. Усе буде залежати від складу мікробіоти кишечника.

Однак крім питання про те, як ліки можуть впливати на бактерії, є ще дещо, що варто враховувати. Дослідники стверджують, що ліки, які люди вживають, можуть стати менш ефективними через бактеріальне захоплення їхніх хімічних компонентів.

Зрештою, коли ми вимірюємо дозу, ми не зовсім враховуємо мікробне оточення, яке в кінцевому підсумку накопичує певну кількість ліків.

Крім потенційного зниження ефективності деяких ліків, можливо, що це ж явище може викликати або вплинути на побічні ефекти у пацієнтів, але щоб зрозуміти, наскільки серйозною є проблема, необхідно провести ще багато досліджень.