Знайшли ахіллесову п'яту непереможної проблеми: вчені розповіли про нову альтернативу антибіотикам

Стійкі до наявних ліків бактерії забирають дедалі більше життів щороку, підганяючи вчених у пошуку вирішення цієї проблеми. Нещодавно вчені використали особливість самих організмів проти них самих, створивши безлікарський метод лікування.

Останні дослідження вчених свідчать про наростаючу глобальну кризу в галузі охорони здоров'я: інфекції, стійкі до антибіотиків, які вже є причиною більше ніж 1 мільйона смертей на рік, за прогнозами, забиратимуть майже 2 мільйони життів щорічно до 2050 року. Тривожне зростання числа таких стійких інфекцій підштовхнуло вчених до пошуку альтернативних способів боротьби з бактеріальними загрозами, пише ScienceDaily.

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Багатообіцяюче відкриття, зроблене вченими з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (UCSD), показало ключову слабкість деяких стійких до антибіотиків бактерій, яку можна використовувати без застосування традиційних ліків. Дослідження, проведене у співпраці з Університетом штату Арізона та Університетом Помпеу Фабра й опубліковане в журналі Science Advances, вивчало бактерію Bacillus subtilis.

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Незважаючи на здатність до опору, мутантні штами цієї бактерії намагаються домінувати в бактеріальних популяціях. Цей парадокс заінтригував дослідників і привів їх до відкриття великої вразливості, пов'язаної зі стійкістю до антибіотиків. Зокрема, стійкі штами відчувають гостру конкуренцію за іони магнію, необхідні для стабілізації рибосом і живлення клітинних процесів за допомогою АТФ.

Ця конкуренція створює біологічне перетягування каната, значно погіршуючи ріст мутантів порівняно з нестійкими штамами. Професор Гюрол Сюель зі Школи біологічних наук UCSD, який є автором дослідження, назвав це обмеження "ахіллесовою п'ятою" стійких бактерій. Використовуючи цю вразливість, дослідники пропонують такі стратегії, як хелатування магнію, щоб селективно пригнічувати стійкі штами і при цьому щадити корисні.

Цей безлікарський підхід може стати найважливішим інструментом у боротьбі зі стійкістю до антибіотиків, зменшуючи екологічні та медичні наслідки широкого застосування подібних препаратів. Паралельно Сюель і його колеги з Чиказького університету розробили біоелектронний пристрій, що використовує природну електричну активність бактерій для боротьби зі стійкими штамами. Ця інновація, ефективна проти Staphylococcus epidermidis, є прикладом ефективного безлікарського втручання, зазначають автори.

Сюель наголошує на актуальності цих рішень з огляду на виснаження запасів ефективних антибіотиків і їхнє повсюдне поширення в навколишньому середовищі. Це найважливіше відкриття узгоджується з необхідністю розробки стійких підходів до боротьби з бактеріями, особливо в міру того, як їхня стійкість дедалі більше підриває традиційні методи лікування. Подібні досягнення не тільки обіцяють стримати смертельну кризу, що нависла над людством, а й показують важливість міждисциплінарних досліджень у вирішенні глобальних проблем охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про причини отруєння бактеріями нашого організму. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

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