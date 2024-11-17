Нашли ахиллесову пяту непобедимой проблемы: ученые рассказали о новой альтернативе антибиотикам

Устойчивые к существующим лекарствам бактерии уносят все больше жизней каждый год, подгоняя ученых в поиске решения этой проблемы. Недавно ученые использовали особенность самих организмов против них самих, создав безлекарственный метод лечения.

Последние исследования ученых свидетельствуют о нарастающем глобальном кризисе в области здравоохранения: инфекции, устойчивые к антибиотикам, которые уже являются причиной более 1 миллиона смертей в год, по прогнозам, будут уносить почти 2 миллиона жизней ежегодно к 2050 году. Тревожный рост числа таких устойчивых инфекций подтолкнул ученых к поиску альтернативных способов борьбы с бактериальными угрозами, пишет ScienceDaily.

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Многообещающее открытие, сделанное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD), показало ключевую слабость некоторых устойчивых к антибиотикам бактерий, которую можно использовать без применения традиционных лекарств. Исследование, проведенное в сотрудничестве с Университетом штата Аризона и Университетом Помпеу Фабра и опубликованное в журнале Science Advances, изучало бактерию Bacillus subtilis.

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Несмотря на способность к сопротивлению, мутантные штаммы этой бактерии пытаются доминировать в бактериальных популяциях. Этот парадокс заинтриговал исследователей и привел их к открытию большой уязвимости, связанной с устойчивостью к антибиотикам. В частности, устойчивые штаммы испытывают острую конкуренцию за ионы магния, необходимые для стабилизации рибосом и питания клеточных процессов с помощью АТФ.

Эта конкуренция создает биологическое перетягивание каната, значительно ухудшая рост мутантов по сравнению с неустойчивыми штаммами. Профессор Гюрол Сюэль из Школы биологических наук UCSD, являющийся автором исследования, назвал это ограничение "ахиллесовой пятой" устойчивых бактерий. Используя эту уязвимость, исследователи предлагают такие стратегии, как хелатирование магния, чтобы селективно подавлять устойчивые штаммы и при этом щадить полезные.

Этот безлекарственный подход может стать важнейшим инструментом в борьбе с устойчивостью к антибиотикам, уменьшая экологические и медицинские последствия широкого применения подобных препаратов. Параллельно Сюэль и его коллеги из Чикагского университета разработали биоэлектронное устройство, использующее естественную электрическую активность бактерий для борьбы с устойчивыми штаммами. Эта инновация, эффективная против Staphylococcus epidermidis, является примером эффективного безлекарственного вмешательства, отмечают авторы.

Сюэль подчеркивает актуальность этих решений, учитывая истощение запасов эффективных антибиотиков и их повсеместное распространение в окружающей среде. Это важнейшее открытие согласуется с необходимостью разработки устойчивых подходов к борьбе с бактериями, особенно по мере того, как их устойчивость все больше подрывает традиционные методы лечения. Подобные достижения не только обещают сдержать смертельный кризис, нависший над человечеством, но и показывают важность междисциплинарных исследований в решении глобальных проблем здравоохранения.

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