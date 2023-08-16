Бактерии льются на голову. Ученые рассказали, какие опасности таит в себе ежедневный душ

Исследователи опасаются, что в воде и насадках для душа хранится множество бактерий, опасных для людей.

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В конце рабочего дня мы часто мечтаем об утешительных струях тепловой воды в душе, однако теперь исследователи полагают, что опасности подстерегают нас и здесь. В новом исследовании ученые стремятся узнать, сколько опасных бактерий таится в проточной воде и насадке для душа, пишет Sci Tech Daily.

Предыдущие исследования показали, что большинство бактерий, обнаруженных в душевых в действительности являются доброкачественными. Однако некоторые из них, называемые патогенами людей с ослабленным иммунитетом, связанными с питьевой водой (DWPI), могут представлять серьезную опасность для людей. В особенности людей с ослабленной иммунной системой.

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В этом году доцент гражданской и экологической инженерии Инженерной школы Суонсона Университета Питтсбурга Сара Хейг получила финансирование в 420 000 долларов на проведение исследования, направленного на изучение функций душевых насадок и концентрации в них DWPI. Исследование продлится три года, после чего ученые представят научному сообществу результаты своей работы.

По словам Хейг, на это исследование ее побудило то, сколько бактерий, опасных для человека, содержится в проточной воде и задерживается в насадке душа. В ходе исследования ученые планируют изучить различные типы насадок для душа и выяснить, как тип распыления, форма, материал, скорость потока и добавки, такие как химические вещества, убивающие бактерии, влияют на количество опасных для человека DWPI.

Отметим, что DWPI дорого обходится не только нашему здоровью, но и экономике стран. Дело в том, что эти патогены чрезвычайно сложно убить. Несмотря на широкий спектр физических и химических процессов, используемых для очистки питьевой воды, эти опасные патогены способны выживать, расти и процветать в водных системах. При этом на борьбу с ними ежегодно тратятся миллиарды долларов.

Исследователи отмечают, что множество опасных патогенов вызывают озабоченность, однако Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa и нетуберкулезные микобактерии (NTM) — особенно опасны, так как они являются причиной 57% смертей от респираторных инфекций, передающихся через воду.

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