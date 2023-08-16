Бактерії ллються на голову. Учені розповіли, які небезпеки таїть у собі щоденний душ

Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

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Наприкінці робочого дня ми часто мріємо про втішні струмені теплової води в душі, проте тепер дослідники вважають, що небезпеки підстерігають нас і тут. У новому дослідженні вчені прагнуть дізнатися, скільки небезпечних бактерій приховується в проточній воді та насадці для душу, пише Sci Tech Daily.

Попередні дослідження показали, що більшість бактерій, виявлених у душових, насправді є доброякісними. Однак деякі з них, звані патогенами людей з ослабленим імунітетом, пов'язаними з питною водою (DWPI), можуть становити серйозну небезпеку для людей. Особливо людей з ослабленою імунною системою.

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Цього року доцентка цивільної та екологічної інженерії Інженерної школи Суонсона Університету Піттсбурга Сара Гейг отримала фінансування в 420 000 доларів на проведення дослідження, спрямованого на вивчення функцій душових насадок і концентрації в них DWPI. Дослідження триватиме три роки, після чого вчені представлять науковій спільноті результати своєї роботи.

За словами Гейг, на це дослідження її спонукало те, скільки бактерій, небезпечних для людини, міститься в проточній воді та затримується в насадці душу. Під час дослідження вчені планують вивчити різні типи насадок для душу і з'ясувати, як тип розпилення, форма, матеріал, швидкість потоку і добавки, такі як хімічні речовини, що вбивають бактерії, впливають на кількість небезпечних для людини DWPI.

Зазначимо, що DWPI дорого обходиться не тільки нашому здоров'ю, а й економіці країн. Річ у тім, що ці патогени надзвичайно складно вбити. Попри широкий спектр фізичних і хімічних процесів, що використовуються для очищення питної води, ці небезпечні патогени здатні виживати, рости й процвітати у водних системах. Водночас на боротьбу з ними щорічно витрачаються мільярди доларів.

Дослідники зазначають, що безліч небезпечних патогенів викликають заклопотаність, проте Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa і не туберкульозні мікобактерії (NTM) — особливо небезпечні, оскільки вони є причиною 57% смертей від респіраторних інфекцій, що передаються через воду.

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