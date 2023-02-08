"Суп" з бактерій та фекалій. Вчені розповіли всю неприємну правду про купання у джакузі

Поплавати з друзями у вируючій гарячій ванні може здатися гарною ідеєю, але вчені попереджають, що це зовсім не безпечно.

Related video

Протягом століть люди купалися разом — перші громадські лазні, фінансовані державою, відкрили ще стародавні римляни. Вони часто використовувалися для відпочинку, а також інших більш особистих задоволень, пише Science Alert.

Пройшли тисячі років і сьогодні громадські лазні та купальні вже не виглядають такими привабливими, проте деяких все ще приваблює можливість викупатися в гідромасажній ванні або джакузі, продажі яких різко зросли останнім часом.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

За словами старшого викладача клінічної мікробіології Лестерського університету Пріроуза Фрістоуна, важливо пам'ятати, що коли ми входимо в джакузі, все, що є на нашій шкірі, автоматично опиняється в бурхливій теплій воді. У тому числі близько 100 мг або близько того фекалій, які, як правило, присутні між сідницями, а також піт, різні віруси і грибки. Якщо в джакузі перебувають одразу кілька людей або вода не очищалася перед купанням, ми фактично "варимося в цьому супі з бактерій і тілесних рідин".

Дослідники зазначають, що така неприємна правда про джакузі насправді також пов'язана з тим, що люди не виконують елементарних правил під час громадських купань. А саме:

душ перед і після купання в джакузі;

використання фільтрів для очищення води;

обробка води мікробіцидами (хлор, бром).

Фрістоун зазначає, що джакузі також несуть низку інших загроз, про які на слід пам'ятати.

По-перше, температура води в них зазвичай близько 40 °C. Купання в такій воді може призвести до перегріву, що може спричинити непритомність і потенційне утоплення. Особливо це стосується вагітних, дітей та людей із супутніми захворюваннями. Джакузі рекомендується приймати не довше 15 хвилин і перебувати під наглядом.

По-друге, громадські джакузі в готелях та спа потенційно можуть бути багаті на інфекційні бактерії, особливо якщо воду використовують повторно. Неправильно обслуговуванні громадські джакузі можуть призвести до спалахів інфекцій, спричинених бактеріями, пов'язаними з людиною, які добре виживають у воді.

По-третє, відомо, що бактерії, що знаходяться в джакузі, можуть викликати:

кишкові інфекції;

діарею;

семптицемію;

шкірні інфекції;

інфекції сечовивідних шляхів;

респіраторні інфекції, зокрема хвороба легіонерів.

По-четверте, у краплях води в парі джакузі можуть міститися бактерії Legionella, їх вдихання може призвести до розвитку пневмонії.

Чи є спосіб очистити джакузі?

Фрістоун зазначає, що для цього можна використовувати дезінфікуючі засоби, що містять хлор. Коли біологічні рідини, такі як піт, змішуються з хлором, вони утворюють подразнювальну речовину, звану хлораміном. Ця речовина є вкрай їдкою, що викликає біль в очах при плаванні в громадських басейнах.

Фактично, чим більше тілесних рідин буде відкладено у воду, тим сильнішим буде запах хлораміну, що свідчить про низький рівень води та високий рівень бактерій. Тобто, якщо джакузі має сильний запах, варто задуматися про те, що користуватися ним небезпечно.

Раніше Фокус писав про те, що лікарі розповідають про випадки набряку легень після плавання у відкритій воді.