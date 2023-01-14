Вода вбиває. Лікарі розповідають про випадки набряку легень після плавання у відкритій воді

Стан, при якому рідина накопичується в легенях, офіційно називається набряком легень, є відносно маловідомою небезпекою, пов'язаною з плаванням у відкритій воді, попереджають лікарі.

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Літній вік, плавання на великі відстані, холодна вода і приналежність до жіночої статі, високий кров'яний тиск і серцеві захворювання, що існували раніше, є одними з факторів ризику скупчення рідини в легенях. Набряк легенів часто відбувається і у тих, хто загалом здоровий і в хорошій фізичній формі, пише у статті SciTechDaily.

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Плавання на відкритій воді стало дуже популярним, у 2021 році нарахували понад 3 мільйони любителів тільки в Англії. Але, на жаль, докази вказують на зв'язок між активністю та станом, що називається плавальним набряком легень (ПНЛ).

Вперше про нього повідомлялося в 1989 році, ПНЛ змушує плавців щосили намагатися перевести подих і виснажує запаси кисню в крові. За оцінками, це стосується 1-2% плавців на відкритій воді, але випадки документування ПНЛ, ймовірно, є заниженими, кажуть автори.

Одній з жінок, що постраждала від ПНЛ, було за 50, і вона була конкурентоспроможною плавчинею та тріатлоністкою на довгі дистанції. Підтягнута і здорова, вона щосили намагалася дихати і почала кашляти кров'ю після участі в плаванні на відкритій воді, вночі, при температурі води близько 17°C в гідрокостюмі. Симптоми розпочалися після того, як вона пропливла 300 метрів. У неї не було помітної історії хвороби, але вона відчувала труднощі з диханням під час плавання на відкритій воді на два тижні раніше, що змусило її відмовитися від заходу і залишило відчуття задишки протягом декількох днів після цього.

Після прибуття до лікарні її серцебиття було швидким, а рентген грудної клітки виявив набряк легень. Подальші сканування показали, що рідина проникла в серцевий м'яз, така патологія відома як набряк міокарда. Але вона не мала структурних захворювань серця. Її симптоми зникли протягом 2 годин після прибуття до лікарні. І після ретельного спостереження її виписали наступного ранку.

Незрозуміло, що саме викликає ПНЛ. Але це, ймовірно, пов'язано з підвищенням артеріального тиску в легенях, вторинним відносно розподілу об'єму крові в холодному середовищі, у поєднанні з посиленим звуженням судин у відповідь на холод і збільшенням циркуляції крові під час фізичних навантажень. Але рецидив поширений, він був зареєстрований у 13-22% аквалангістів та плавців, що свідчить про схильність до цього стану, кажуть автори.

Вони радять плавати в повільнішому темпі, у теплішій воді, без щільно прилеглого гідрокостюму, і уникати нестероїдних протизапальних засобів, таких як ібупрофен, щоб мінімізувати ризик. Для тих, хто відчуває симптоми вперше, автори рекомендують припинити плавання і одразу ж вийти з води, сісти вертикально і за необхідності звернутися за медичною допомогою.

Раніше Фокус писав, що відбувається з людським тілом у "Зоні смерті" Евересту. За словами вчених, одним із найпоширеніших станів на Евересті є висотний набряк легень.