Вода убивает. Врачи рассказывают о случаях отека легких после плавания в открытой воде

Состояние, при котором жидкость скапливается в легких, официально называемое отеком легких, является относительно малоизвестной опасностью, связанной с плаванием в открытой воде, предупреждают врачи.

Related video

Пожилой возраст, плавание на большие расстояния, холодная вода и принадлежность к женскому полу, высокое кровяное давление и ранее существовавшие сердечные заболевания являются одними из факторов риска скопления жидкости в легких. Отек легких часто происходит и у тех, кто в целом здоров и в хорошей физической форме, пишет в своей статье SciTechDaily.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Плавание на открытой воде стало очень популярным, в 2021 году насчитали более 3-х миллионов любителей только в Англии. Но, к сожалению, доказательства указывают на связь между активностью и состоянием, называемым плавательным отеком легких (ПОЛ).

Впервые о нем сообщалось в 1989 году, ПОЛ заставляет пловцов изо всех сил пытаться перевести дыхание и истощает запасы кислорода в крови. По оценкам, это затрагивает 1-2% пловцов на открытой воде, но случаи документирования ПОЛ, вероятно, являются заниженными, говорят авторы.

Одной из женщин, пострадавшей от ПОЛ, было за 50, и она была увлеченной конкурентоспособной пловчихой и триатлонисткой на длинные дистанции. Подтянутая и здоровая, она изо всех сил пыталась дышать и начала кашлять кровью после участия в плавании на открытой воде, ночью, при температуре воды около 17°C в гидрокостюме. Симптомы начались после того, как она проплыла 300 метров. У нее не было заметной истории болезни, но она испытывала трудности с дыханием во время плавания на открытой воде двумя неделями ранее, что заставило ее отказаться от мероприятия и оставило чувство одышки в течение нескольких дней после этого.

По прибытии в больницу ее сердцебиение было быстрым, а рентген грудной клетки выявил отек легких. Дальнейшие сканирования показали, что жидкость проникла в сердечную мышцу, такая патология известна как отек миокарда. Но у нее не было структурных заболеваний сердца. Ее симптомы исчезли в течение 2 часов после прибытия в больницу. И после тщательного наблюдения ее выписали на следующее утро.

Неясно, что именно вызывает ПОЛ. Но это, вероятно, связано с повышением артериального давления в легких, вторичным по отношению к распределению объема крови в холодной среде, в сочетании с усиленным сужением кровеносных сосудов в ответ на холод и увеличением циркуляции крови во время физических нагрузок. Но рецидив распространен, он был зарегистрирован у 13-22% аквалангистов и пловцов, что свидетельствует о предрасположенности к этому состоянию, говорят авторы.

Они советуют плавать в более медленном темпе, в более теплой воде, без плотно прилегающего гидрокостюма, и избегать нестероидных противовоспалительных средств, таких как ибупрофен, чтобы минимизировать риск. Для тех, кто испытывает симптомы в первый раз, авторы рекомендуют прекратить плавание и сразу же выйти из воды, сесть вертикально и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Ранее Фокус писал, что происходит с человеческим телом в "Зоне смерти" Эвереста. По словам ученых, одним из самых распространенных состояний на Эвересте является высотный отек легких.