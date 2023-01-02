Медленно умирает. Ученые рассказали, что происходит с человеческим телом в "Зоне смерти" Эвереста

На высоте более 8 тысяч метров наши тела не могут нормально функционировать и буквально умирают с каждой минутой.

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Человеческие тела лучше всего работают на уровне моря — здесь наши легкие и мозг получают необходимое количество кислорода. Однако на больших высотах наши тела недополучают кислород, в результате попросту не могут нормально функционировать, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые рассказали, что на самом деле происходит с телами альпинистов, которые попадают в "Зону смерти" Эвереста.

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Эверест — самая высокая вершина в мире, которая возвышается на 8 848 метров над уровнем моря, чтобы покорить Эверест альпинистам необходимо преодолеть так называемую "зону смерти" — район на высоте более 8 тысяч метров, где настолько мало кислорода, что наше тело попросту начинает умирать минута за минутой, клетка за клеткой.

По словам альпинистки Шонны Берк, которая покорила Эверест в 2005 году, восхождение становится гонкой на время, тело умирает с каждой минутой, а альпинисты в "зоне смерти" сталкиваются с повышенным риском сердечного приступа или инсульта, суждение быстро ухудшается и начинается кислородное голодание мозга и легких.

Отметим, что лишь в 2019 году на Эвересте погибло не менее 11 человек, все эти альпинисты провели слишком много времени в "зоне смерти". Некоторые ученые полагают, что альпинисты погибли из-за большого скопления людей на Эвересте. В 2019 году желающих покорить Эверест было столько, что альпинистам необходимо было дождаться своей очереди, чтобы подняться на вершину — в результате они провели в "зоне смерти" больше времени, чем рассчитывали.

В 2007 года свое восхождение на Эверест совершил врач Джереми Виндзор, тогда он взял анализ крови у четыре альпинистов в "зоне смерти" и обнаружил, что они фактически выживали на четверти кислорода, необходимого и потребляемого нашим организмом на уровне моря. По словам Виндзора, фактически анализы альпинистов сопоставимы с анализами пациентов, находящихся на грани смерти.

Ученые отмечают, что на такой высоте альпинисты сталкиваются с множеством рисков для здоровья. Когда уровень кислорода падает до определенного уровня, частота наших сердечных сокращений повышается до 140 ударов в минуту, что может обернуться сердечным приступом.

Чтобы подготовить организм к подобным испытаниям необходимо дать ему возможность акклиматизироваться. Для этого, как правило, альпинисты совершают три восхождения на гору от базового лагеря, который расположен на высоте почти 5,5 тысяч метров — с каждым разом альпинисты поднимаются на сотни метров выше.

В течение этих подготовительных недель организм производит больше гемоглобина, чтобы компенсировать недостаток кислорода. Однако переизбыток гемоглобина может привести к сгущению крови, что усложнит работу нашего сердца. В результате это может привести к инсульту или скоплению жидкости в легких.

По словам ученых, одним из самых распространенных состояний на Эвересте является высотный отек легких, основными симптомами которого являются:

утомляемость;

чувство удушья;

слабость;

постоянный кашель с выделением белой, водянистой или пенистой жидкости;

одышка.

Кроме того, известно, что в зоне смерти наш мозг также может начать опухать. Это может привести к тошноте и развитию определенной формы психоза. Дело в том, что когда наш мозг недополучает кислорода, у нас развивается гипоксия, в результате наш мозг набухает, вызывая высотный отек головного мозга. В результате альпинисты могут забыть, где находятся, или впадут в бред — могут снимать с себя одежду, разговаривать с воображаемыми людьми.

Кроме того, альпинисты могут столкнуться со снижением аппетита, снежной слепотой от бликов бескрайнего снега, а также обморожением. Ведь в зоне смерти температура никогда не повышается выше ноля градусов — в результате все открытые участки кожи тут же замерзают.

Отметим, что, как правило, альпинисты преодолевают зону смерти за день, однако могут часами простоять в очереди.

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