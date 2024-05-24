Напомнила миру о войне: украинка за сутки покорила две 8-тысячные горы (фото)

Свое восхождение Тоня посвятила погибшему воину Грянику Александру, который всю жизнь мечтал взойти на Эверест. Альпинистка подняла его фото на вершину мира и сделала фотографию чтобы запечатлеть этот момент навсегда.

Related video

Украинская альпинистка Антонина Самойлова установила новый рекорд взойдя на два сложных восьмитысячника Эверест и Лхоцзе за сутки. Об этом сообщает "Межа".

Также Антонина Самойлова стала первой женщиной в истории украинского альпинизма, кто трижды поднялся на Эверест. Женщина 3 года подряд поднималась на гору и устанавливала украинский флаг на Эвересте — за каждый год войны.

Украинка начала свою экспедицию 17 апреля чтобы сделать траверс Эверест — Лхоцзе. Впрочем из-за болезни вынуждена была вернуться.

Украинская альпинистка Антонина Самойлова

21 мая Антонина Самойлова вышла из третьего лагеря чтобы совершить историческое восхождение. 22 мая она подняла украинский флаг на вершину мира, где было написано: "Still fighting for freedom". Тем самым альпинистка напомнила миру, что украинцы все еще борются за свою свободу.

"Помню как я уже спускалась с вершины и на лестнице Хилари (это технически сложный участок Эвереста прямо возле вершины) заметила альпиниста из Кении, который шел без кислорода на вершину. Он создал очередь, ведь уже был без сил. Я подумала про себя "будет смерть сегодня" и мне стало очень жутко", — поделилась альпинистка.

На следующий день Тоня узнала что он умер, даже не дойдя до вершины, альпинистка видела его в последние минуты его жизни.

В ночь на 23 мая альпинистка начала собираться на Лхоцзе и уже в 6 утра была на вершине горы. В тот же день она вернулась в базовый лагерь. Без сна украинка была 65 часов.

Украинская альпинистка Антонина Самойлова

Свое восхождение Антонина Самойлова посвятила погибшему воину Грянику Александру, который всю жизнь мечтал взойти на Эверест. Альпинистка подняла его фото на вершину мира и сделала фотографию чтобы запечатлеть этот момент навсегда.

Напомним, что исследователи считают, что Эверест может стать самой высокой свалкой в мире. В базовом лагере Эвереста ежегодно выбрасывают примерно 75 тонн мусора.