Решили дать горам передохнуть: отныне не все желающие смогут подняться на Эверест

араз Непал предоставляет разрешения всем, кто готов заплатить 11 000 долларов США, чтобы подняться на самую высокую гору мира. Из-за случаев смерти в пробках во время восхождения на вершину в стране решили сократить количество желающих взойти на Эверест.

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В Непале Верховный суд приказал правительству ограничить количество разрешений на восхождение на гору Эверест. Приговор был вынесен в конце апреля, но краткое изложение было опубликовано только на этой неделе. Об этом пишет France24.

Отмечается, что петицию с требованием сократить количество восхождений на Эверест и других гор Непала подал адвокат Дипак Бикрам Мишра. Суд отреагировал на обеспокоенность общественности относительно гор Непала и его окружающей среды.

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"Он распорядился ограничить количество альпинистов, а также принял меры по утилизации отходов и сохранению окружающей среды горы", — сказал Мишра.

"Дайте немного передохнуть"

В решении суда указано, что пропускную способность гор "необходимо уважать" и должно быть определено соответствующее максимальное количество разрешений.

Сейчас Непал предоставляет разрешения всем, кто подает заявку и готов заплатить 11 000 долларов США, чтобы подняться на Эверест, самую высокую вершину мира на высоте 8850 метров (29035 футов) над уровнем моря. В прошлом году страна выдала 478 разрешений на Эверест, что является рекордным показателем.

В 2019 году из-за количества желающих на горе образовалась пробка, из-за чего альпинисты вынуждены были ждать часами своей очереди на холоде и морозе. В прошлом году во время восхождения на гору погибли из-за ожидания в пробках 4 человека.

"Мы слишком сильно давим на гору, и нам нужно дать ей передышку", — сказал Мишра.

Также решение суда предусматривает ограничения на использование вертолетов, которые ранее использовали для подвоза альпинистов. Теперь вертолеты будут задействовать только в случае спасательно-поисковых работ.

Президент Непальской альпинистской ассоциации Нима Нуру Шерпа сказал, что решение об ограничении количества альпинистов нужно принимать после надлежащего изучения и консультаций с заинтересованными сторонами.

"Сейчас непонятно, как это повлияет на отрасль. Мы не знаем, на какой основе будут установлены ограничения и как это будет распределено между операторами экспедиций", — сказал Шерпа.

Напомним, что исследователи считают, что Эверест может стать самой высокой свалкой в мире. В базовом лагере Эвереста ежегодно выбрасывают примерно 75 тонн мусора.

Ранее сообщалось, что загрязнение Эвереста заставило власти Непала принять решительные меры. Теперь альпинисты, которые восходят на вершину, обязаны будут самостоятельно убирать за собой экскременты и возвращать их в базовый лагерь для дальнейшей утилизации.