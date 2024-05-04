Вирішили дати горам перепочити: відтепер не всі охочі зможуть піднятися на Еверест

араз Непал надає дозволи всім, хто готовий заплатити 11 000 доларів США, щоб піднятися на найвищу гору світу. Через випадки смерті в заторах під час сходження на вершину у країні вирішили скоротити кількість бажаючих зійти на Еверест.

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У Непалі Верховний суд наказав уряду обмежити кількість дозволів на сходження на гору Еверест. Вирок було винесено наприкінці квітня, але короткий виклад було опубліковано лише цього тижня. Про це пише France24.

Зазначається, що петицію з вимогою скоротити кількість сходжень на Еверест та інших гір Непалу подав адвокат Діпак Бікрам Мішра. Суд відреагував на стурбованість громадськості щодо гір Непалу та його навколишнього середовища.

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"Він розпорядився обмежити кількість альпіністів, а також вжив заходів щодо утилізації відходів і збереження навколишнього середовища гори", — сказав Мішра.

"Дайте трохи перепочити"

У рішенні суду вказано, що пропускну здатність гір "необхідно поважати" та має бути визначена відповідна максимальна кількість дозволів.

Зараз Непал надає дозволи всім, хто подає заявку та готовий заплатити 11 000 доларів США, щоб піднятися на Еверест, найвищу вершину світу на висоті 8850 метрів (29035 футів) над рівнем моря. Минулого року країна видала 478 дозволів на Еверест, що є рекордним показником.

У 2019 року через кількість бажаючих на горі утворився затор, через що альпіністи змушені були чекати годинами своєї черги на холоді і морозі. Минулого року під час сходження на гору загинули через очікування в заторах 4 людини.

"Ми надто сильно тиснемо на гору, і нам потрібно дати їй перепочинок", — сказав Мішра.

Також рішення суду передбачає обмеження на використання вертольотів, які раніше використовували для підвезення альпіністів. Тепер гелікоптери задіюватимуть лише у випадку рятувально-пошукових робіт.

Президент Непальської альпіністської асоціації Німа Нуру Шерпа сказав, що рішення щодо обмеження кількості альпіністів потрібно приймати після належного вивчення та консультацій із зацікавленими сторонами.

"Зараз незрозуміло, як це вплине на галузь. Ми не знаємо, на якій основі будуть встановлені обмеження і як це буде розподілено між операторами експедицій", — сказав Шерпа.

Нагадаємо, що дослідники вважають, що Еверест може стати найвищим звалищем у світі. У базовому таборі Евересту щороку викидають приблизно 75 тонн сміття.

Раніше повідомлялося, що забруднення Евересту змусило владу Непалу вжити рішучих заходів. Тепер альпіністи, які сходять на вершину, зобов'язані будуть самостійно прибирати за собою екскременти й повертати їх у базовий табір для подальшої утилізації.