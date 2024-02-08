Плохой запах гор: власти Непала обяжут альпинистов забирать свои экскременты с Эвереста

По данным BBC, человеческие отходы стали серьезной проблемой на Эвересте из-за экстремальных температур, которые не позволяют им полностью разлагаться.

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Проблемы с загрязнением на Эвересте заставили власти Непала принять решительные меры. Теперь альпинисты, восходящие на эту легендарную вершину, обязаны будут самостоятельно убирать за собой экскременты и возвращать их в базовый лагерь для последующей утилизации. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Ингму Шерпу, председателя сельского муниципалитета Пасанг Лхаму.

Шерпа выразил обеспокоенность запахом, исходящим от гор. Он отметил, что человеческие отходы стали серьезной проблемой на Эвересте из-за экстремальных температур, которые не позволяют им полностью разлагаться.

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Согласно новым правилам, альпинисты будут обязаны приобретать в базовом лагере специальные пакеты для сбора отходов, которые должны будут вернуть по возвращении. Эти пакеты содержат химические вещества и порошки, благодаря которым экскременты затвердевают и уменьшают их запах.

На Эвересте альпинисты проводят большую часть времени в базовом лагере, где устанавливаются временные туалеты. Однако, когда они начинают свой подъем, им приходится идти в туалет на открытом воздухе. Не многие альпинисты возвращают свои экскременты в биоразлагаемых пакетах.

По словам Стефана Кека, международного горного гида, Южный Кол на Эвересте приобрел печальную репутацию "открытого туалета". В этой ветреной местности человеческие отходы остаются видимыми, что создает серьезные проблемы с гигиеной и сохранением экосистемы.

Для решения этой проблемы организация Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC) закупает специальные мешки для сбора экскрементов, чтобы обеспечить чистоту на горе. Эти мешки будут выданы альпинистам и сопровождающему персоналу, чтобы сделать восхождение на Эверест более экологически безопасным.

Это нововведение поддерживается международными и местными альпинистскими организациями, которые надеются на успех пилотного проекта на Эвересте и его дальнейшее распространение на другие горные вершины. Власти Непала также обещают тщательно контролировать соблюдение этого правила, чтобы поддерживать чистоту и сохранить уникальную природу Эвереста для будущих поколений.

Напомним, двухлетний Картер Даллас и его родители из города Глазго совершили восхождение на Эверест во время годового путешествия по Азии. Мальчик стал самым молодым альпинистом, который покорил такую высоту.

Ранее сообщалось, что ветеран армии Великобритании потерял ноги в Афганистане, но это не помешало ему подняться на вершину Эвереста высотой почти 9 километров.