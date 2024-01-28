Новый мировой рекорд: двухлетний мальчик из Глазго поднялся на Эверест (фото)

Картер Даллас и его родители отправились в годовое путешествие по странам Азии. Семья готовилась к поездке: все регулярно практиковали технику дыхания и погружались в ледяные ванны.

Related video

Двухлетний Картер Даллас и его родители из города Глазго совершили восхождение на Эверест во время годового путешествия по Азии. Мальчик стал самым молодым альпинистом, который покорил такую высоту, пишет британский таблоид Daily Mirror.

Картер Даллас покорил точку на высоте более 5 300 километров на спине своего отца Росса вместе с 31-летней мамой Джейд еще 25 октября прошлого года. Считается, что предыдущий рекорд принадлежал четырехлетней девочке Заре из Чехии.

Родители шли на гору в кроссовках, а Картера привязали к спине Росса

"Картер справился лучше меня и мамы. Мы оба подхватили горную болезнь, но с нами все в порядке. В деревнях было два медика, они проверили кровь Картера, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Его результаты были намного лучше наших", — рассказал журналистам Росс, бывший старший менеджер по продажам.

Через 24 часа после приземления в Катманду семья начала восхождение. Росс говорит, что они хорошо подготовились к поездке, поскольку регулярно практикуют технику дыхания и погружаются в ледяные ванны, включая Картера.

Прилетели в Индию, далее — на Мальдивы: как путешествовали Далласы

Родители шли на гору в своих повседневных кроссовках, а Картера привязали к спине Росса. Росс и Джейд сдали в аренду свой дом в Шотландии и купили три билета на год путешествия в августе 2023 года.

Они прилетели сначала в Индию, потом оказались на Шри-Ланке и Мальдивах. Затем они отправились в Непал и Малайзию на свадьбу. После этого они поехали в Сингапур, где провели день рождения Картерса в одной из старейших голливудских киностудий Universal.

Росс и Джейд сдали в аренду свой дом в Шотландии и купили три билета на год путешествия

Новый год семья провела на тайском острове Ко Ланта. В настоящее время семья находится в джунглях тайского заповедника в Као Сок, их следующая остановка — Бангкок и Камбоджа.

"Картер впитал в себя все разные культуры, ему это нравится. Он играет с детьми в маленьких деревнях, это раскрывает его разум. Единственное, что он любил больше всего — слушать исламский призыв к молитве", — рассказывает отец ребенка.

Картер также пристрастился к экзотическим блюдам: ему нравилось есть рыбное карри на Мальдивах, куриные и даже крокодиловые ножки в Малайзии. Но его любимое блюдо — пад-тай, классическое блюдо тайской кухни из обжаренной рисовой вермишели с овощами и ароматным соусом.

"Мы надеемся, что сможем вдохновить других людей увидеть реальный мир. Это намного лучше, чем просто поехать на Тенерифе", — заключил Росс.

Напомним, украинская альпинистка Ирина Караган из Днепра покорила 6 самых высоких вершин в мире. Летом прошлого года она совершила восхождение на Денали, самую высокую гору в Северной Америке.

Фокус ранее писал, что ветеран армии Великобритании потерял ноги в Афганистане, но это не помешало ему подняться на вершину Эвереста высотой почти 9 километров.