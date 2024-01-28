Новий світовий рекорд: дворічний хлопчик із Глазго піднявся на Еверест (фото)

Картер Далас і його батьки вирушили в річну подорож країнами Азії. Родина ретельно готувалася до поїздки: усі регулярно практикували техніку дихання і приймали крижані ванни.

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Дворічний Картер Далас і його батьки з міста Глазго здійснили сходження на Еверест під час річної подорожі Азією. Хлопчик став наймолодшим альпіністом, який підкорив таку висоту, пише британський таблоїд Daily Mirror.

Картер Далас підкорив точку на висоті понад 5 300 кілометрів на спині свого батька Росса разом із 31-річною мамою Джейд ще 25 жовтня минулого року. Вважається, що попередній рекорд належав чотирирічній дівчинці Зарі з Чехії.

Батьки йшли на гору в кросівках, а Картера прив'язали до спини Росса

"Картер впорався краще за мене і маму. Ми обидва підхопили гірську хворобу, але з нами все гаразд. У селах було два медики, вони перевірили кров Картера, щоб переконатися, що з ним усе гаразд. Його результати були набагато кращими за наші", — розповів журналістам Росс, колишній старший менеджер з продажу.

Через 24 години після приземлення в Катманду родина почала сходження. Росс каже, що вони добре підготувалися до поїздки, оскільки регулярно практикують техніку дихання і занурюються в крижані ванни, включно з Картером.

Прилетіли до Індії, далі — на Мальдіви: як подорожували Даласи

Батьки йшли на гору у своїх повсякденних кросівках, а Картера прив'язали до спини Росса. Росс і Джейд здали в оренду свій будинок у Шотландії й купили три квитки на рік подорожі в серпні 2023 року.

Вони прилетіли спочатку в Індію, потім опинилися на Шрі-Ланці та Мальдівах. Потім вони вирушили в Непал і Малайзію на весілля. Після цього вони поїхали в Сінгапур, де провели день народження Картера в одній із найстаріших голлівудських кіностудій Universal.

Росс і Джейд здали в оренду свій будинок у Шотландії та купили три квитки на рік подорожі

Новий рік сім'я провела на тайському острові Ко Ланта. Наразі вони перебувають в джунглях тайського заповідника в Као Сок, їхня наступна зупинка — Бангкок і Камбоджа.

"Картер ввібрав у себе всі різні культури, йому це подобається. Він грає з дітьми в маленьких селах, це розкриває його розум. Єдине, що він любив найбільше — слухати ісламський заклик до молитви", — розповідає батько дитини.

Картер також приохотився до екзотичних страв: йому подобалося їсти рибне карі на Мальдівах, курячі та навіть крокодилячі ніжки в Малайзії. Але його улюблена страва — пад-тай, класична страва тайської кухні з обсмаженої рисової вермішелі з овочами та ароматним соусом.

"Ми сподіваємося, що зможемо надихнути інших людей побачити реальний світ. Це набагато краще, ніж просто поїхати на Тенерифе", — підсумував Росс.

Нагадаємо, українська альпіністка Ірина Караган із Дніпра підкорила 6 найвищих вершин у світі. Влітку минулого року вона здійснила сходження на Деналі, найвищу гору в Північній Америці.

Фокус раніше писав, що ветеран армії Великої Британії втратив ноги в Афганістані, але це не завадило йому піднятися на вершину Евересту висотою майже 9 кілометрів.