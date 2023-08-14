"Справжня експедиція": українка підкорила 6 із 7 найвищих вершин світу (фото, відео)

За словами Ірини Караган, вона завжди мріяла піднятися на гору Деналі на Алясці, адже ця вершина, на відміну від умовного Евересту, — найбільш "чесна". Водночас вона є найхолоднішою через близькість Північного Полюса.

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Українській альпіністці Ірині Караган із міста Дніпро вдалося підкорити 6 із 7 найвищих вершин у світі, але вона не збирається зупинятися на досягнутому. Про це йдеться в сюжеті "Суспільне" від 14 серпня.

За словами дівчини, у неї є мета підкорити сім найвищих вершин на всіх континентах і цього літа вона здійснила сходження на Деналі. Це найвища гора Аляски та всієї Північної Америки.

"Деналі дуже близько до Північного Полюса, вона дуже холодна. Там нестійкий прогноз, швидко змінюється погода, там набагато холодніше, ніж в Антарктиді", — згадує Ірина Караган.

Минулого року їй вдалося підкорити Еверест, але ця гора не була її мрією, на відміну від Деналі висотою понад 6 тисяч метрів. Вона знала, що ця вершина дуже складна і вважається найхолоднішою, але продовжила йти до своєї мети.

Українка підкорила 6 із 7 найвищих вершин світу Фото: Суспільне

"Вона "чесна". Якщо інші вершини зараз оточують багато комерційного сервісу, то на Деналі ти все робиш сам. Чесно, я навіть на Евересті так не мерзла, як на Деналі", — продовжила альпіністка.

Сходження тривало приблизно 2 тижні і в її команді було 7 співвітчизників. Підкорення вершини перетворилося на "справжню експедицію". Усе довелося носити самому протягом 14 днів, а речей потрібно було взяти з собою дуже багато.

"У мене на спуску був рюкзак такої ваги, що я не могла його з землі підняти. Тому я навіть його не знімала", — згадує Ірина Караган.

Для того, щоб остаточно реалізувати поставлену мету у вигляді семи вершин, альпіністці залишилося відвідати найвищу гору Австралії — Пунчак-Джая. Коли вона на це наважиться — поки що невідомо.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що альпіністка прожила 32 дні на діючому вулкані. Займатися цим хобі Перла Тіхеріна почала близько п'яти років тому й одразу ж поставила перед собою мету — підкорити діючий вулкан Орісаба. У результаті її прагнення допомогло здійснити мрію.