"Думала, що помру": альпіністка прожила 32 дні на вулкані, що діє (фото)

Перла Тихерина почала підніматися на вершини гір п'ять років тому і поставила собі за мету підкорити вулкан Орісаба, що діє.

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31-річна Перла Тихеріна з Мексики провела 32 дні на Піко де Орісаба, найвищій горі країни, розташованій на висоті 5636 м над рівнем моря. Про це пише Daily Mail.

Жінка поділилася своїм досвідом життя на вулкані Орісаба, що діє, протягом місяця, де їй доводилося справлятися з вітрами, що досягають швидкості 80 км/год, грозами і переохолодженням.

"Незважаючи на те, що були дуже важкі дні, коли я думала, що помру, я змогла вистояти. Я справді думала, що буде набагато важче. Більшість моїх днів були спокійними", — розповіла альпіністка.

Періодично Перла стикалася з сильними вітрами, грозами, переохолодженням та захворюваннями, але все ж таки продовжувала виживати.

Жінка була сповнена рішучості досягти своєї мети, підкорити вершину за 32 дні Фото: NTK

Жінка була сповнена рішучості досягти своєї мети, підкорити вершину за 32 дні. Перш ніж приступити до випробування, вона пройшла медичне обстеження та постійно контролювала рівень кисню та кров'яний тиск на вершині вулкана.

"Я відчуваю, що можу зробити все, що захочу. Це змусило мене по-справжньому цінувати життя і все, що воно мені пропонує", — каже Перла.

Альпіністка почала підніматися на вершини гір п'ять років тому. Фото: NTK

Альпіністка почала підніматися на вершини гір п'ять років тому і поставила собі за мету підкорити Піко де Орізаба. Дівчина вирішила прийняти виклик, відчувши бажання перевірити свою силу та рішучість. Вона дала своєму випробуванню назву "висока жінка".

"Я хочу стати натхненням для всіх жінок, які шукають мотивацію, яка спонукає їх продовжувати докладати зусиль, бути постійними і не здаватися, незважаючи на перешкоди", — додала Перла.

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