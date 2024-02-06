"Никогда этого не забуду": фотограф рассказал, что происходит внутри самой глубокой в мире пещеры

Исследователям понадобилось 50 лет и более 30 экспедиций, чтобы достичь ее дна.

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Расположенная в Абхазии (Грузия) пещера Веревкина является самой глубокой из известных на Земле — ее глубина достигает 2226 метров. Это в семь раз превышает высоту лондонского небоскреба The Shard, пишет издание Mirror.

Исследователям понадобилось 50 лет и более 30 экспедиций, чтобы достичь ее дна. В 2018 году скалолазы даже установили мировой рекорд, однако считают, что впереди еще немало открытий.

Исследователям понадобилось 50 лет и более 30 экспедиций, чтобы достичь дна пещеры Веревкина Фото: Wikicommons

Вход в пещеру расположен среди гор в массиве Арабика на Западном Кавказе. Этот район славится многочисленными глубокими пещерами, и понятно, что их исследование не обходится без жертв.

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Например, в 2018 году группу ученых едва не затопило из-за наводнения. По словам участника экспедиции, фотографа Робби Шоуна, шум прибытия потоков воды был ужасным. Команда лишь в последний момент успела покинуть лагерь и добраться до безопасного места сквозь узкое отверстие.

"Вдруг появился огромный поток белой воды, и я просто стоял с открытым ртом и смотрел, как она врывается в наш маленький дом. Тогда подумал: "Боже мой. Мы должны идти прямо сейчас. Мы не можем ждать. Если ничего не делать, то умрем здесь. Поток воды становился все громче и громче. Я никогда этого не забуду", — рассказал Шоуна.

Месторасположение пещеры Веревкина Фото: Wikicommons Месторасположение пещеры Веревкина Фото: Wikicommons

Он добавил, что "ад вырвался наружу", когда его группа пыталась покинуть подземелье.

Другим исследователям повезло меньше. В недрах пещеры был найден мертвый альпинист, пропавший без вести в ноябре 2020 года. Тело мужчины, висевшее на веревке, нашли на глубине более 3000 футов. Судя по всему, он умер от переохлаждения.

Фотографии на телефоне, найденном у погибшего, помогли организации Lisa Alert, занимающейся поиском пропавших без вести, идентифицировать его личность — это Сергей Козеев из Сочи.

Внутри пещеры Веревкина Фото: Wikipedia

Сообщается, что он провел около недели в базовом лагере на глубине около 2 000 футов, прежде чем продолжить свой спуск к более сложным участкам глубиной около 3 600 футов, где он и встретил свою смерть.

Напомним, ранее Фокус писал о 5-летнем Генри Дибб-Фуллере, который искал камни на пляже в Сент-Маргарет-ат-Клифф, что в английском графстве Кент, и обнаружил окаменелость возрастом 100 миллионов лет.