"Ніколи цього не забуду": фотограф розказав, що відбувається всередині найглибшої у світі печери

Дослідникам знадобилося 50 років і понад 30 експедицій, аби досягти її дна.

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Розташована в Абхазії (Грузія) печера Верьовкіна є найглибшою з відомих на Землі — її глибина сягає 2226 метрів. Це всемеро перевищує висоту лондонського хмарочоса The Shard, пише видання Mirror.

Дослідникам знадобилося 50 років і понад 30 експедицій, аби досягти її дна. У 2018 році скелелази навіть встановили світовий рекорд, проте вважають, що попереду ще чимало відкриттів.

Дослідникам знадобилося 50 років і понад 30 експедицій, аби досягти дна печери Верьовкіна Фото: Wikicommons

Вхід до печери розташований серед гір у масиві Арабіка на Західному Кавказі. Цей район славиться численними глибокими печерами, і зрозуміло, що їх дослідження не обходиться без жертв.

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Наприклад, у 2018 році групу вчених ледь не затопило через повінь. За словами учасника експедиції, фотографа Роббі Шоуна, шум прибуття потоків води був жахливим. Команда лише в останній момент встигла залишити табір і дістатися безпечного місця крізь вузький отвір.

"Раптом з'явився величезний потік білої води, і я просто стояв із відкритим ротом, дивлячись, як вона вривається в наш маленький дім. Тоді подумав: "Боже мій. Ми повинні йти прямо зараз. Ми не можемо чекати. Якщо нічого не робити, то помремо тут. Потік води ставав усе гучнішим і гучнішим. Я ніколи цього не забуду", — розповів Шоуна.

Місцерозташування печери Верьовкіна Фото: Wikicommons Місцерозташування печери Верьовкіна Фото: Wikicommons

Він додав, що "пекло вирвалося назовні", коли його група намагалася покинути підземелля.

Іншим дослідникам пощастило менше. У надрах печери було знайдено мертвого альпініста, зниклого безвісти в листопаді 2020 року. Тіло чоловіка, що висіло на мотузці, знайшли на глибині понад 3000 футів. Судячи з усього, він помер від переохолодження.

Фотографії на телефоні, знайденому біля загиблого, допомогли організації Lisa Alert, що займається пошуком зниклих безвісти, ідентифікувати його особу — це Сергій Козеєв із Сочі.

Усередині печери Верьовкіна Фото: Wikipedia

Повідомляється, що він провів близько тижня в базовому таборі на глибині близько 2000 футів, перш ніж продовжити свій спуск до складніших ділянок завглибшки близько 3600 футів, де він і зустрів свою смерть.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 5-річного Генрі Дібб-Фуллера, який шукав каміння на пляжі в Сент-Маргарет-ат-Кліфф, що в англійському графстві Кент, і виявив скам'янілість віком 100 мільйонів років.