Притулок велетнів. У найбільшій печері на Землі запросто помістився б 40-поверховий хмарочос

Дослідники вважають, що вік печери Шондонг у В'єтнамі налічує від 2 до 5 мільйонів років.

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До 2009 року це місце залишалося прихованим від очей людей. Але врешті-решт група вчених із Британської асоціації дослідників печер змогла виявити захований за засохлими деревами вхід до печери Шондонг (Hang Son Doong), розташованої у В'єтнамі, та змогли нарешті задокументувати її розміри, що вражають, пише IFLScience.

Зазначимо, що вперше цей дивовижний "притулок велетнів" було виявлено ще 1991 року місцевим жителем Хо Кханем, проте наступні 18 років її місцезнаходження не вдавалося відшукати. Раніше титул найбільшої печери у світі належав Оленевій печері в Малайзії. Проте розміри Шондонга вп'ятеро перевищують розміри попереднього рекордсмена.

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Дослідники відзначають, що Шондонг походить від пліоцену або пізнього міоцену, приблизно від 2 до 5 мільйонів років тому. Довжина печерної системи сягає близько 5 кілометрів, а висота її "стелі" досягає близько 200 метрів, це означає, що в ній цілком міг би розміститися 40-поверховий хмарочос.

Стовпи, створені зі сталагмітів печери Фото: David A Knight/Shutterstock

Відомо, що найбільша печера у світі "захована" в парку Фонґя-Кебанг на узбережжі В'єтнаму. Цей парк включає близько 150 вапнякових печер і гротів, багато з яких досі залишаються недослідженими. Цікаво, що більшість печерних систем парку з'єднані між собою та разом сягають майже 200 кілометрів.

Проходи Шондонга мають об'єм 38,4 мільйона кубічних метрів, їхня довжина становить близько 9 кілометрів, а ширина близько 198 метрів. Цікаво, що цього достатньо, щоб Boeing 747 міг летіти прямо, не зачіпаючи стін печери. Вчені також зазначають, що навіть вхід до величної печери має розміри, що вражають, — близько 50 метрів заввишки.

Усередині Шондонга протікає швидка річка, яка, схоже, формувала печеру протягом сотень тисяч років. У сезон дощів річка розливається настільки, що робить величезну печерну систему просто недоступною.

Експедиції дозволяють людям розбити табір у печері Фото: Hoang Trung/Shutterstock

Ще однією місцевою пам'яткою вважаються гігантські сталагміти, висота яких часом досягає рекордних 70 метрів, найбільший із них називається "Рука собаки". Не менш захопливими є й великі вирви, які відкрили щось на кшталт "світлових люків" уздовж чорних, як смола, проходів печери. Це дозволило лісу поширитися в глибини печери. Передбачається, що менший із двох, "Остерігайтеся динозаврів", сформувався за останні пів мільйона років. Велика долина називається Едемський сад і простягається на 163 метри, а дерева в цій вирві досягають заввишки 30 метрів.

До речі, вчені виявили, що в цих світлових вирвах вирує життя, тут виявили різних птахів, змій і мавп, які уподобали цей куточок. До речі, багато хто з них внесений до Червоного списку видів, що перебувають під загрозою зникнення. Дослідники також виявили, що нижні ходи Шондонга є домівкою для кількох видів, раніше невідомих науці, наприклад, мокриць і птахів.

Зазначимо, що у 2010 році National Geographic створила карту печерної системи, крім того, доступний віртуальний тур, а тому кожен охочий може прогулятися Шондонгом. Утім, дослідники впевнені, що поки що вдалося дослідити лише 30% найбільшої печерної системи на Землі.

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