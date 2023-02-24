Моторошне місце. "Магічна" криниця Матінки Шиптон перетворює предмети на камінь (фото)

Якщо у світі є щось справді моторошне, воно заховано в Наресборо в Англії, де скам'яніла криниця перетворює на камінь все, на що потрапляє його вода.

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Скам'яніла криниця Матінки Шиптон, яка розташована в Наресборо в Англії, має унікальну моторошну здатність перетворювати навіть наймиліші предмети на тверді як камінь. Всього за три місяці плюшевий ведмедик з дуже милої іграшки перетворюється на щось моторошне, вкрите мінералами, пише IFL Science.

Це місце було оповите десятками міфів та легенд. Згідно з однією з них неподалік колодязя в сусідній печері в 1488 народилася Мати Шиптон, яку місцеві вважали відьмою і пророчицею. Її також називають "Йоркширським Нострадамусом", проте далеко не всім її прогнозам судилося збутися — як наприклад тому, що передрікало кінець світу в 1881 році.

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Це місце вже давно стало туристичною меккою, а в найближчих магазинчиках всі охочі можуть захопити собі сувенір. На сайті печери сказано, що далеко не всі пророцтва Матінки Шиптон можуть бути історично правильними, а історії, можливо, були прикрашені з віками. Проте так чи інакше майже 500 років тому "в Кнаресборо жила жінка на ім'я пані Шиптон, і коли вона говорила, люди вірили їй і передавали її слова".

[ + – ] Чайник біля скам'янілого колодязя Матінки Шиптон Фото: Anne/Flickr.com

Зазначимо, що це унікальне місце було описано у різноманітних історичних текстах. Так, в 1534 році його описали як "криниця чудової природи", і вона така, що все що в нього потрапляє або росте навколо, все до чого торкається його вода відразу ж перетворюється на камінь.

Однак сучасні вчені точно знають, що моторошність цього місця ніяк не пов'язана з магічними властивостями, а швидше з мінеральним вмістом води. Відомо, що води скам'янілої криниці піднімаються приблизно на 1,6 кілометра під землею через тіло гірської породи, яке називається водоносним горизонтом, де мінерали розчиняються. За словами асистента парку в печері Матері Шиптон Джона Вінна, води в цьому місці переважно складаються із заліза, цинку, магнію, алюмінію та карбонату кальцію.

[ + – ] Омар, чайник та лялька біля скам'янілої криниці Фото: Dark Dwarf/Flickr.com

У 1630 році це місце купив сер Чарльз Слінгсбі, а потім воно перетворилося на туристичну пам'ятку. Однак до того, люди знаходили біля криниці скелети тварин, листя та інші предмети, що перетворюються на камінь, а відповідно думали, що все живе, що торкнеться цих вод стане каменем.

У 1896 році дослідники зважили місцеві води і виявили, що пінта води з колодязя важить на 0,65 г більше, ніж пінта звичайної води. Все це вказує на те, що вони містять приблизно 1140 міліграмів на літр розчинених речовин. У цьому документі також наголошується, що вода "багата сульфатами та карбонатами, також сприяє відкладенню вапняного туфу".

Зазначимо, що туф — це різновид вапняку. Він утворюється у вигляді виходу карбонатів, розчинених у питній воді, і вони стають твердими. Це зумовлено тим, що частина води випаровується, збільшуючи концентрацію карбонатів у тому, що залишається.

Дослідники зазначають, що скам'яніла криниця складається з туфу і твердішого типу осадової породи, яку називають травертином, який також складається з карбонату кальцію. Саме цей карбонат кальцію, по суті, і є "секретним інгредієнтом" властивостей колодязя.

Цікаво, що багато століть тут вже зібралися різні унікальні речі, вкриті карбонатом кальцію. Наприклад, тут можна побачити туфлю королеви Марії, залишену нею у 1923 році, а також іграшку евока, привезену сюди актором Ворвіком Девісом, циліндр та капелюх 1853 року, які сьогодні виглядають як шишки на скелі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили моторошну біолюмінесценцію, що створює "молочне море".