Вчені виявили моторошну біолюмінесценцію, що створює "молочне море"

За допомогою двох метеорологічних супутників Suomi NPP і NOAA-20 експерти сподіваються розгадати це таємне явище, ділянки якого можуть охоплювати більше 100 000 км².

Світовий океан — величезне, глибоке та негостинне місце для слабких наземних істот. У його темних закутках відбуваються різні незрозумілі та невідомі речі. Однак за допомогою сучасних технологій деякі з них можна розгадати, пише Science Alert.

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Ось уже понад сто років моряки повідомляють про моторошно красиве явище, яке вони називають "молочним морем" — величезні смуги води, яка світиться. Вони іноді зберігаються протягом декількох ночей поспіль.

У 2005 році це явище було остаточно підтверджено — у вигляді фотографій, зроблених із супутника на низькій навколоземній орбіті. Тепер учені використовували майже десятирічні супутникові дані, щоб детально вивчити це явище.

Ділянки цього процесу можуть охоплювати більше 100 000 км², і про них багато повідомлялося в минулому столітті: з 1915 по 1993 рік було зареєстровано 235 спостережень, що передбачає частоту утворення не менше трьох разів на рік.

Однак тільки один раз дослідному судну вдалося проплисти через нього — у 1985 році в Аравійському морі. У воді, яку вони набрали, серед інших організмів містилася біолюмінесцентна морська бактерія Vibrio harveyi. Фахівці прийшли до висновку, що саме вона, швидше за все, є джерелом світіння, однак деякі особливості залишилися незрозумілими. Крім того, їхні висновки ще належить перевірити.

Проблем із перевіркою кілька. "Молочні моря" зустрічаються в основному в віддалених місцях, і вони непередбачувані, тому відправити дослідницьке судно на місце до появи одного з них майже неможливо.

Тепер, використовуючи супутникові знімки, команда вчених на чолі з морським біологом Стівеном Міллером із Університету штату Колорадо сподівається заповнити багато прогалин.

Suomi NPP і NOAA-20 — це два метеорологічні супутники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, оснащені різними датчиками, включаючи прилад, званий діапазоном Day/Night Band. Цей датчик призначений для зйомки джерел випромінювання при низькій освітленості. Він здатний бачити ділянки моря зі слабким світінням, чого не можуть бачити інші прилади.

Коли Міллер і його колеги вивчили дані Day/Night Band трьох місць, де зазвичай бачать "молочні моря" в період із 2012 по 2021 рік, вони виявили 12 випадків цього явища.

На відміну від біолюмінесцентних водоростей, "молочні моря" світяться широко та рівномірно. Експерти не знають, як вони утворюються і чому, а також із чого складається та структурується це світіння.

Дані команди показали, що "молочні моря" перетинаються з мусонами в північно-західній частині Індійського океану, які викликають прохолодні потоки багатої поживними речовинами води, але в районах Південно-східної Азії такого мусонного зв'язку не спостерігалося.

Це означає, що якийсь інший процес може забезпечувати приплив поживних речовин, коли там з'являються "молочні моря". Вони також виявили, що біолюмінесценція залишалася стабільною та стійкою в неспокійній воді, чого не відбулося б, якби світіння обмежувалося поверхневою смугою.

Це наводить на думку про добре перемішаний шар води, що містить організми, які світяться. Фізичний відбір проб "молочного моря" допоможе раз і назавжди розгадати цю таємницю. Команда сподівається, що їхні супутникові дані покажуть, як їх легше знайти.

"Молочні моря" — це просто дивовижний прояв нашої біосфери, значення яких у природі ми ще не зрозуміли. Саме їхнє існування створює неймовірну та переконливу історію, яка пов'язує поверхню з небом, мікроскопічне з глобальним, а також людський досвід і технології протягом століть — від торгових судів 18 століття до космічних кораблів сучасності", — підсумував Міллер.