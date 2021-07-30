Ученые обнаружили жуткую биолюминесценцию, создающую "молочное море"

С помощью двух метеорологических спутников Suomi NPP и NOAA-20 эксперты надеются разгадать это тайное явление, участки которого могут охватывать больше 100 000 км².

Мировой океан — огромное, глубокое и негостеприимное место для слабых наземных существ. В его темных закоулках происходят разные необъяснимые и неизвестные вещи. Однако с помощью современных технологий, некоторые из них можно разгадать, пишет Science Alert.

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Вот уже более ста лет моряки сообщают о жутко красивом явлении, которое они называют "молочным морем" — огромные полосы светящейся воды, которые иногда сохраняются в течение нескольких ночей подряд.

В 2005 году это явление было окончательно подтверждено — в виде фотографий, сделанных со спутника на низкой околоземной орбите. Теперь ученые использовали почти десятилетние спутниковые данные, чтобы подробно изучить это явление.

Участки этого процесса могут охватывать больше 100 000 км², и о них много сообщалось в прошлом веке: с 1915 по 1993 год было зарегистрировано 235 наблюдений, что предполагает частоту встречаемости не менее трех раз в год.

Однако только однажды исследовательскому судну удалось проплыть через него — в 1985 году в Аравийском море. В воде, которую они набрали, среди прочих организмов содержалась биолюминесцентная морская бактерия Vibrio harveyi. Специалисты пришли к выводу, что именно она, скорее всего, является источником свечения, однако некоторые особенности остались необъяснимыми. Кроме того, их выводы еще предстоит проверить.

Проблем с проверкой несколько. "Млечные моря" встречаются в основном в отдаленных местах, и они непредсказуемы, поэтому отправить исследовательское судно на место до появления одного из них почти невозможно.

Теперь, используя спутниковые снимки, команда ученых во главе с морским биологом Стивеном Миллером из Университета штата Колорадо надеется заполнить многие пробелы.

Suomi NPP и NOAA-20 — это два метеорологических спутника Национального управления океанических и атмосферных исследований, оснащенных различными датчиками, включая прибор, называемый диапазоном Day/Night Band. Этот датчик предназначен для съемки источников излучения при низкой освещенности. Он способен видеть слабо светящиеся участки моря, чего не могут видеть другие приборы.

Когда Миллер и его коллеги изучили данные Day/Night Band трех обычно сообщаемых мест с "молочным морем" в период с 2012 по 2021 год, они обнаружили 12 случаев этого явления.

В отличие от биолюминесцентных водорослей, "молочные моря" светятся широко и равномерно. Эксперты не знают как они образуются и почему, а также из чего состоит и структурируется это свечение.

Данные команды показали, что "молочные моря" пересекаются с муссонами в северо-западной части Индийского океана, которые вызывают прохладные потоки богатой питательными веществами воды, но в районах Юго-восточной Азии такой муссонной связи не наблюдалось.

Это означает, что какой-то другой процесс может обеспечивать приток питательных веществ, когда там появляются "молочные моря". Они также обнаружили, что биолюминесценция оставалась стабильной и устойчивой в неспокойной воде, чего не произошло бы, если бы свечение ограничивалось поверхностной полосой.

Это наводит на мысль о хорошо перемешанном слое воды, содержащем светящиеся организмы. Физический отбор проб "молочного моря" поможет раз и навсегда разгадать эту тайну. Команда надеется, что их спутниковые данные покажут, как их легче найти.

""Молочные моря" — это просто удивительное проявление нашей биосферы, значение которых в природе мы еще не поняли. Само их существование создает невероятную и убедительную историю, которая связывает поверхность с небом, микроскопическое с глобальным, а также человеческий опыт и технологии на протяжении веков — от торговых судов 18 века до космических кораблей современности", — заключил Миллер.