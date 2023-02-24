Жуткое место. "Магический" колодец Матушки Шиптон превращает предметы в камень (фото)

Если в мире есть что-то поистине жуткое, оно спрятано в Наресборо в Англии, где окаменевший колодец превращает в камень все, на что попадает его вода.

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Окаменевший колодец Матушки Шиптон, который расположен в Наресборо в Англии, обладает уникальной жутковатой способностью превращать даже самые милые предметы в твердые как камень. Всего за три месяца плюшевый мишка из очень милой игрушки превращается в нечто жуткое, покрытое минералами, пишет IFL Science.

Это место было окутано десятками мифов и легенд. Согласно одной из них недалеко от колодца в соседней пещере в 1488 году родилась Мать Шиптон, которую местные считали ведьмой и пророчицей. Ее также называют "Йоркширским Нострадамусом", однако далеко не всем ее предсказаниям судилось сбыться — как например тому, которое предрекало конец света в 1881 году.

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Данное место уже давно стало туристической меккой, а в близлежащих магазинчиках все желающие могут захватить себе сувенир. На сайте пещеры сказано, что далеко не все пророчества Матушки Шиптон могут быть историческими правильными, а истории, возможно, были приукрашены с веками. Однако так или иначе почти 500 лет назад "в Кнаресборо, жила женщина по имени госпожа Шиптон, и когда она говорила, люди верили ей и передавали ее слова".

[ + – ] Чайник у окаменевшего колодца Матушки Шиптон Фото: Anne/Flickr.com

Отметим, что это уникальное место было описано в разнообразных исторических текстах. Так, в 1534 году его описали как "колодец чудесной природы", и она такова, что все что в него попадает или растет вокруг, все к чему прикасается его вода тот час же превращается в камень.

Однако современные ученые точно знают, что жутковатость этого места никак не связана с магическими свойствами, а скорее с минеральным содержанием воды. Известно, что воды окаменевшего колодца поднимаются примерно на 1,6 километра под землей через тело горной породы, называемое водоносным горизонтом, где минералы растворяются. По словам ассистента парка в пещере Матери Шиптон Джона Винна, воды в этом месте в основном состоят из железа, цинка, магния, алюминия и карбоната кальция.

[ + – ] Омар, чайник и кукла у окаменевшего колодца Фото: Dark Dwarf/Flickr.com

В 1630 году это место было куплено сэром Чарльзом Слингсби, а затем превратилось в туристическую достопримечательность. Однако до того, люди находили у колодца скелеты животных, листья и другие предметы, превращающиеся в камень, а соответственно думали, что все живое, что прикоснется к этим водам станет камнем.

В 1896 году исследователи взвесили местные воды и обнаружили, что пинта воды из колодца весит на 0,65 грамма больше, чем пинта обычной воды. Все это указывает на то, что они содержит примерно 1140 миллиграммов на литр растворенных веществ. В этом документе также отмечается, что вода "богатая сульфатами и карбонатами, также способствует отложению известкового туфа".

Отметим, что туф — это разновидность известняка. Он образуется посредством выхода карбонатов, растворенных в воде, когда они становятся твердыми. Это вызвано тем, что часть воды испаряется, увеличивая концентрацию карбонатов в том, что остается.

Исследователи отмечают, что окаменевший колодец состоит из туфа и более твердого типа осадочной породы, которую называют травертином, который также состоит из карбоната кальция. Именно этот карбонат кальция, по сути, и является "секретным ингредиентом" окаменевающих свойств колодца.

Любопытно, что за много веков тут уже собрались различные уникальные вещи, покрытые карбонатом кальция. Например, здесь можно увидеть туфлю королевы Марии, оставленную ей в 1923 году, а также игрушку эвоков, привезенную сюда актером Уорвиком Дэвисом и цилиндр и шляпа 1853 года, которые сегодня выглядят как шишки на скале.

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