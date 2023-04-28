Пристанище великанов. В самой большой пещере на Земле запросто поместился бы 40-этажный небоскреб

Исследователи полагают, что возраст пещеры Шондонг во Вьетнаме насчитывает от 2 до 5 миллионов лет.

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До 2009 года это место оставалось скрытым от глаз людей. Но в конце концов группа ученых из Британской ассоциации исследователей пещер смогли обнаружить спрятанный за засохшими деревьями вход в пещеру Шондонг (Hang Son Doong), расположенную во Вьетнаме, и смогли наконец задокументировать ее впечатляющие размеры, пишет IFLScience.

Отметим, что впервые это удивительное "пристанище великанов" было обнаружено еще в 1991 году местным жителем Хо Кханем, однако следующие 18 лет ее местоположение не удавалось отыскать. Ранее титул самой большой пещеры в мире принадлежал Оленьей пещере в Малайзии. Однако размеры Шондонга в пять раз превышают размеры предыдущего рекордсмена.

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Исследователи отмечают, что Шондонг восходит к плиоцену или позднему миоцену, примерно от 2 до 5 миллионов лет назад. Длина пещерной системы достигает порядка 5 километров, а высота ее "потолков" достигает порядка 200 метров, что значит — в ней вполне мог бы разместиться 40-этажный небоскреб.

Столбы, созданные из сталагмитов пещеры Фото: David A Knight/Shutterstock

Известно, что самая большая пещера в мире "спрятана" в парке Фонгя-Кебанг на побережье Вьетнами. Этот парк включает в себя около 150 известняковых пещер и гротов, многие из которых до сих пор остаются неисследованными. Любопытно, что большинство пещерных систем парка соединены между собой, и вместе достигают почти 200 километров.

Проходы Шондонга имеют объем в 38,4 миллиона кубических метров, их длина составляет около 9 километров, а ширина порядка 198 метров. Любопытно, что этого достаточно, чтобы Boeing 747 мог лететь прямо, не задевая стены пещеры. Ученые также отмечают, что даже вход в величественную пещеру имеет впечатляющие размеры — около 50 метров в высоту.

Внутри Шондонга протекает быстрая река, которая, похоже, формировала пещеру в течение сотен тысяч лет. В сезон дождей, река разливается настолько, что делает огромную пещерную систему попросту недоступной.

Экспедиции позволяют людям разбить лагерь в пещере Фото: Hoang Trung/Shutterstock

Еще одной местной достопримечательностью считаются гигантские сталагмиты, высота которых порой достигает рекордных 70 метров, самый большой из них называется "Рука собаки". Не менее увлекательными выглядят и большие воронки, которые открыли нечто вроде "световых люков" вдоль черных как смоль проходов пещеры. Это позволило лесу распространиться в глубины пещеры. Предполагается, что меньший из двух, "Остерегайтесь динозавров", сформировался за последние полмиллиона лет. Большая долина называется "Эдемский сад" и простирается на 163 метра, а деревья в этой воронке достигают в высоту 30 метров.

К слову, ученые обнаружили, что в этих световых воронках бурлит жизнь, здесь обнаружили различных птиц, змей и обезьян, которые облюбовали этот уголок. К слову, многие из них внесены в Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Исследователи также обнаружили, что нижние ходы Шондонга являются домом для нескольких видов, ранее неизвестных науке — например, мокриц и птиц.

Отметим, что в 2010 году National Geographic создала карту пещерной системы, кроме того доступен виртуальный тур, а потому каждый желающий может прогуляться по Шондонгу. Впрочем, исследователи уверены, что пока удалось исследовать лишь 30% самой большой пещерной системы на Земле.

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