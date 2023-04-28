Пристанище великанов. В самой большой пещере на Земле запросто поместился бы 40-этажный небоскреб
Исследователи полагают, что возраст пещеры Шондонг во Вьетнаме насчитывает от 2 до 5 миллионов лет.
До 2009 года это место оставалось скрытым от глаз людей. Но в конце концов группа ученых из Британской ассоциации исследователей пещер смогли обнаружить спрятанный за засохшими деревьями вход в пещеру Шондонг (Hang Son Doong), расположенную во Вьетнаме, и смогли наконец задокументировать ее впечатляющие размеры, пишет IFLScience.
Отметим, что впервые это удивительное "пристанище великанов" было обнаружено еще в 1991 году местным жителем Хо Кханем, однако следующие 18 лет ее местоположение не удавалось отыскать. Ранее титул самой большой пещеры в мире принадлежал Оленьей пещере в Малайзии. Однако размеры Шондонга в пять раз превышают размеры предыдущего рекордсмена.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Исследователи отмечают, что Шондонг восходит к плиоцену или позднему миоцену, примерно от 2 до 5 миллионов лет назад. Длина пещерной системы достигает порядка 5 километров, а высота ее "потолков" достигает порядка 200 метров, что значит — в ней вполне мог бы разместиться 40-этажный небоскреб.
Известно, что самая большая пещера в мире "спрятана" в парке Фонгя-Кебанг на побережье Вьетнами. Этот парк включает в себя около 150 известняковых пещер и гротов, многие из которых до сих пор остаются неисследованными. Любопытно, что большинство пещерных систем парка соединены между собой, и вместе достигают почти 200 километров.
Проходы Шондонга имеют объем в 38,4 миллиона кубических метров, их длина составляет около 9 километров, а ширина порядка 198 метров. Любопытно, что этого достаточно, чтобы Boeing 747 мог лететь прямо, не задевая стены пещеры. Ученые также отмечают, что даже вход в величественную пещеру имеет впечатляющие размеры — около 50 метров в высоту.
Внутри Шондонга протекает быстрая река, которая, похоже, формировала пещеру в течение сотен тысяч лет. В сезон дождей, река разливается настолько, что делает огромную пещерную систему попросту недоступной.
Еще одной местной достопримечательностью считаются гигантские сталагмиты, высота которых порой достигает рекордных 70 метров, самый большой из них называется "Рука собаки". Не менее увлекательными выглядят и большие воронки, которые открыли нечто вроде "световых люков" вдоль черных как смоль проходов пещеры. Это позволило лесу распространиться в глубины пещеры. Предполагается, что меньший из двух, "Остерегайтесь динозавров", сформировался за последние полмиллиона лет. Большая долина называется "Эдемский сад" и простирается на 163 метра, а деревья в этой воронке достигают в высоту 30 метров.
К слову, ученые обнаружили, что в этих световых воронках бурлит жизнь, здесь обнаружили различных птиц, змей и обезьян, которые облюбовали этот уголок. К слову, многие из них внесены в Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Исследователи также обнаружили, что нижние ходы Шондонга являются домом для нескольких видов, ранее неизвестных науке — например, мокриц и птиц.
Отметим, что в 2010 году National Geographic создала карту пещерной системы, кроме того доступен виртуальный тур, а потому каждый желающий может прогуляться по Шондонгу. Впрочем, исследователи уверены, что пока удалось исследовать лишь 30% самой большой пещерной системы на Земле.
Ранее Фокус писал о "магическом" колодце Матушки Шиптон, который превращает предметы в камень.