Хлопчик знайшов на пляжі артефакт віком 100 мільйонів років (фото)

Юний натураліст Генрі Дібб-Фуллер з Великої Британії не може повірити, що тепер має щось, що існувало в часи динозаврів.

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5-річний Генрі Дібб-Фуллер, який захоплюється історією динозаврів, шукав каміння на пляжі у Сент-Маргарет-ат-Кліфф, що в англійському графстві Кент, й виявив скам'янілість віком 100 мільйонів років. Про це повідомляє видання The Sun.

Хлопчику пощастило натрапити на дуже рідкісний мікрорастр (Micraster), схожий на законсервований мозок. Цей організм, також відомий як серцевий їжак, існував у пізньокрейдяному періоді.

"Він постійно збирає випадкові речі. Коли показував мені знахідку, то сказав: "Їй навіть понад 100 мільйонів років, старша за тебе, мамо!" – сміється 47-річна мама юного натураліста.

За її словами, син дуже пишається знайденим артефактом, хоч це й була випадкова знахідка. Він не може повірити, що тепер має щось, що існувало в часи динозаврів.

Мікрорастр (Micraster) – це рід вимерлих морських їжаків, які існували у крейдяному періоді, приблизно 100-66 мільйонів років тому Фото: David Dyson

До слова, мікрорастр (Micraster) – це рід вимерлих морських їжаків, які існували у крейдяному періоді, приблизно 100-66 мільйонів років тому.

Основні факти про мікрорастрів:

• Мали округлу або серцеподібну форму панцира діаметром 5-10 см. Звідси одна з їх назв – "серцеві їжаки".

• Жили на мілководді морів у Європі, Північній Америці, Північній Африці.

• Їх рештки часто знаходять у відкладеннях крейдяного періоду у вигляді скам'янілостей. Це дає уявлення про фауну того часу.

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