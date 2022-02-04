Самый высокий ледник на Эвересте тает катастрофическими темпами — исследование (фото)

Ледник, который находится на высоте около 7 906 метров над уровнем моря, уменьшается почти в 80 раз быстрее, чем образовался.

Изменение климата приводит к быстрому таянию самого высокого ледника на горе Эверест. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного учеными из Университета Мэн, сообщает BBC.

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Исследователи обнаружили, что за последние 25 лет ледник перевала Южное Седло потерял более 180 футов (54 м) толщины.

Ледник, который находится на высоте около 7 906 м (25 938 футов) над уровнем моря, уменьшается в 80 раз быстрее, чем образовывался лед на поверхности.

Скорость таяния объясняется потеплением и сильными ветрами.

Ученые, проводившие исследование, обнаружили, что с 1990-х годов лед, на формирование которого ушло около 2000 лет, растаял.

Они также отметили, что толстый снежный покров ледника подвергся эрозии, что обнажило нижележащий черный лед для влияния солнца и ускорило процесс таяния.

Доктор Мариуш Потоцкий, один из ведущих авторов исследования, отметил, что полученные данные свидетельствуют о том, что ледник Южного Седла может исчезнуть — он уже может быть "пережитком" более древнего, более холодного времени".

Другой автор доклада, доктор Том Мэтьюз, климатолог из лондонского Королевского колледжа, сообщил изданию, что в климате региона не было ни одного изменения, которое вызвало бы всплеск таяния.

"Вместо этого устойчивый рост температуры в конечном итоге толкает ледник через порог, и внезапно все меняется", — отметил он.

Хотя таяние ледников довольно изученная тема, влияние изменения климата на ледники на этой высоте ранее не изучалось.

Группа из 10 ученых посетила ледник, где они установили две самые высокие в мире станции наблюдения за погодой и взяли образцы из ледяного керна длиной 10 метров (около 32 футов).

Руководитель экспедиции доктор Пол Маевский заявил, что исследование "добавляет понимание больших высот, которое ранее было недоступно, и которое показывает поразительную чувствительность земных систем даже к относительно небольшим изменениям".

Ученый также отметил, что быстрое таяние может иметь широкий спектр "значительных последствий как в региональном, так и в глобальном масштабе".

Около миллиарда человек зависят от гималайского горного хребта в плане питьевой воды, и если другие ледники в регионе — и во всем мире — последуют примеру Эвереста, их способность обеспечивать воду для питья и орошения может значительно сократиться.

Таяние также может стать проблемой для альпинистов, поскольку будущие экспедиции на гору могут столкнуться с более обнаженной скалой и ледяным покровом, что затруднит восхождение.

Ранее Фокус сообщал, что, если ледник Туэйтса в Антарктиде отколется, Нью-Йорк и Шанхай уйдут под воду. В таком случае общий уровень моря поднимется на 65 см.