Найвищий льодовик на Евересті тане катастрофічними темпами — дослідження (фото)

Льодовик, який знаходиться на висоті близько 7 906 метрів над рівнем моря, зменшується майже у 80 разів швидше, ніж утворився.

Зміна клімату призводить до швидкого танення найвищого льодовика на горі Еверест. Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного вченими з Університету Мен, повідомляє ВВС.

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Дослідники виявили, що за останні 25 років льодовик перевалу Південне Сідло втратив понад 180 футів (54 м) завтовшки.

Льодовик, який знаходиться на висоті близько 7 906 м (25 938 футів) над рівнем моря, зменшується у 80 разів швидше, ніж утворювався лід на поверхні.

Швидкість танення пояснюється потеплінням та сильними вітрами.

Вчені, які проводили дослідження, виявили, що з 1990-х років лід, на формування якого пішло близько 2000 років, розтанув.

Вони також зазначили, що товстий сніговий покрив льодовика зазнав ерозії, що оголило нижче чорний лід для впливу сонця і прискорило процес танення.

Доктор Маріуш Потоцький, один із провідних авторів дослідження, зазначив, що отримані дані свідчать про те, що льодовик Південного Сідла може зникнути — він уже може бути "пережитком" давнішого, холоднішого часу".

Інший автор доповіді, доктор Том Метьюз, кліматолог із лондонського Королівського коледжу, повідомив виданню, що в кліматі регіону не було жодної зміни, яка б викликала сплеск танення.

"Натомість стійке зростання температури в кінцевому підсумку штовхає льодовик через поріг, і раптово все змінюється", — зазначив він.

Хоча танення льодовиків — тема досить вивчена, вплив зміни клімату на льодовики на цій висоті раніше не вивчався.

Група з 10 учених відвідала льодовик, де вони встановили дві найвищі у світі станції спостереження за погодою та взяли зразки з крижаного керну завдовжки 10 метрів (близько 32 фути).

Керівник експедиції доктор Пол Маєвський заявив, що дослідження "додає розуміння великих висот, яке раніше було недоступне, і яке показує вражаючу чутливість земних систем навіть щодо невеликих змін".

Вчений також зазначив, що швидке танення може мати широкий спектр "значних наслідків як у регіональному, так і глобальному масштабі".

Близько мільярда людей залежать від гімалайського гірського хребта в плані питної води, і якщо інші льодовики в регіоні — і в усьому світі — наслідуватимуть приклад Евересту, їхня здатність забезпечувати воду для пиття та зрошення може значно скоротитися.

Танення також може стати проблемою для альпіністів, оскільки майбутні експедиції на гору можуть зіткнутися з оголеною скелею та крижаним покривом, що ускладнить сходження.

Раніше Фокус повідомляв, що якщо льодовик Туейтса в Антарктиді відколеться, Нью-Йорк і Шанхай підуть під воду. У такому разі загальний рівень моря підніметься на 65 см.