"Суп" из бактерий и фекалий. Ученые рассказали всю неприятную правду о купании в джакузи

Поплавать с друзьями в бурлящей горячей ванне может показаться хорошей идеей, но ученые предупреждают, что это совсем не безопасно.

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На протяжении веков люди купались вместе — первые общественные бани, финансируемые государством, были открыты еще древними римлянами. Они часто использовались для отдыха, а также других более личных удовольствий, пишет Science Alert.

Прошли тысячи лет и сегодня общественные бани и купальни уже не выглядят столь притягательными, однако некоторых все еще привлекает возможность искупаться в гидромассажной ванне или джакузи, продажи которых резко возросли в последнее время.

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Отметим, что джакузи часто используются и в терапевтических целях, например, для лечения воспаленных суставов у пациентов с ревматоидным артритом и остеоартритом. Кроме того, купание в джакузи с друзьями также стало одним из способов развлечься и отдохнуть компанией. Однако ученые предупреждают, что походы в общественные бани, бассейны, использование общественных джакузи и гидромассажных ванн может оказаться небезопасным. И, похоже, нам пора услышать всю неприятную правду о них.

По словам старшего преподавателя клинической микробиологии Лестерского университета Прироуза Фристоуна, важно помнить, что когда мы входим в джакузи, все, что есть на нашей коже, автоматически оказывается в бурящей теплой воде. В том числе около 100 мг или около того фекалий, которые, как правило, присутствуют между ягодицами, а также пот, различные вирусы и грибки. Если в джакузи находятся сразу несколько человек или вода не очищалась перед купанием, мы по сути "варимся в этом супе из бактерий и телесных жидкостей".

Исследователи отмечают, что такая неприятная правда о джакузи на самом деле также связана с тем, что люди не выполняют элементарные правила во время общественных купаний. А именно:

душ перед и после купания в джакузи;

использование фильтров для очистки воды;

обработка воды микробицидами (хлор, бром)

Фристоун отмечает, что джакузи также несут ряд других угроз, о которых на следует помнить.

Во-первых, температура воды в них, как правило, около 40 °C. Купание в такой воде может привести к перегреву, что может повлечь за собой обморок и потенциальное утопление. В особенности это касается беременных, детей и людей с сопутствующими заболеваниями. Джакузи рекомендуется принимать не дольше 15 минут и находиться под наблюдением.

Во-вторых, общественные джакузи в отелях и спа потенциально могут быть богаты инфекционными бактериями, особенно если воду используют повторно. Неправильно обслуживаемые общественные джакузи могут привести к вспышкам инфекций, вызванных бактериями, связанными с человеком, которые хорошо выживают в воде.

В-третьих, известно, что бактерии, находящиеся в джакузи, могут вызвать:

кишечные инфекции;

диарею;

семптицемию;

кожные инфекции;

инфекции мочевыводящих путей;

респираторные инфекции, в том числе болезнь легионеров.

В-четвертых, в капля воды в паре джакузи могут содержаться бактерии Legionella, их вдыхание может привести к развитию пневмонии.

Есть ли способ очистить джакузи?

Фристоун отмечает, что для этого можно использовать дезинфицирующие средства, которые содержат хлор. Когда биологические жидкости, такие как пот, смешиваются с хлором, они образуют раздражающее вещество, называемое хлорамином. Это вещество является крайне едким, вызывает боль в глазах при плавании в общественных бассейнах.

Фактически, чем больше телесных жидкостей будет отложено в воду, тем сильнее будет запах хлорамина, что будет свидетельствовать о низком уровне воды и высоком уровне бактерий. То есть если джакузи имеет сильный запах, стоит задуматься о том, что пользоваться им небезопасно.

Ранее Фокус писал о том, что врачи рассказывают о случаях отека легких после плавания в открытой воде.