Убьют десятки миллионов людей: ученые бьют тревогу по поводу роста числа супербактерий в мире

Гонка между учеными и бактериями, ведущаяся не на жизнь, а на смерть, уже давно вынуждает первых искать все новые способы разработки лекарств. Однако последние исследования показали более мрачную и масштабную картину.

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Согласно глобальному анализу ученых, при сохранении нынешних тенденций в течение следующих 25 лет устойчивые к лекарствам супербактерии могут унести около 40 миллионов жизней. Эти организмы, представляющие собой штаммы бактерий или патогенов, устойчивых к антибиотикам, представляют собой растущую угрозу для глобального здравоохранения, пишет ScienceAlert.

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Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, считается первым, в котором подробно прослеживается глобальное влияние устойчивости к противомикробным препаратам (AMR) с течением времени и прогнозируются будущие сценарии на основе текущих данных. Анализ ученых показал, что в период с 1990 по 2021 год от этих организмов ежегодно умирали более миллиона человек. Хотя смертность среди детей в возрасте до пяти лет за этот период снизилась более чем на 50%, в основном благодаря улучшению мер профилактики и контроля инфекций, инфекции, которые все же возникают, теперь гораздо труднее поддаются лечению.

С другой стороны, количество смертей среди людей старше 70 лет выросло более чем на 80%, что отражает повышенную уязвимость стареющего населения к этим инфекциям, считают авторы. В их исследовании подчеркивается растущая угроза распространения специфических супербактерий, таких как MRSA (метициллин-резистентный золотистый стафилококк): в 2021 году количество смертей от MRSA-инфекций удвоилось и составило 130 000 по сравнению с тремя десятилетиями ранее. В исследовании использовались обширные данные из 520 миллионов индивидуальных записей по 204 странам и территориям, анализировались 22 патогена, 84 комбинации лекарств и патогенов и 11 инфекционных синдромов, таких как менингит.

Согласно прогнозам, если не произойдет существенных изменений, количество прямых смертей от AMR может увеличиться на 67% уже к 2050 году, достигнув почти двух миллионов в год. Кроме того, AMR может стать причиной еще 8,2 миллиона ежегодных смертей, что почти на 75% больше текущей статистики. Это приведет к 39 миллионам прямых смертей от AMR в течение следующей четверти века, а в общей сложности 169 миллионов смертей, так или иначе связанных с AMR.

Однако в исследовании предлагается и более оптимистичный сценарий. Если во всем мире будут предприняты усилия по улучшению лечения тяжелых инфекций и обеспечению лучшего доступа к противомикробным препаратам, то к 2050 году можно будет спасти жизни 92 миллионов человек. Этот сценарий подчеркивает важность скоординированных глобальных действий для решения проблемы AMR, заявляют авторы.

В ответ на полученные результаты соавтор исследования Мохсен Нагави из американского Института показателей здоровья подчеркнул, что угроза AMR существует уже давно и продолжает расти. Исследование было опубликовано в преддверии встречи высокого уровня ООН по AMR, запланированной на конец этого месяца, что свидетельствует о срочности обсуждения данной проблемы.

Рост числа супербактерий усугубляется чрезмерным и неправильным использованием антибиотиков среди людей, животных и в сельском хозяйстве, что ускоряет естественное появление резистентности. Прогнозы, сделанные в исследовании, служат критическим предупреждением всему человечеству, подчеркивая необходимость немедленных, решительных и скоординированных усилий по борьбе с этим глобальным кризисом здравоохранения.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.