Уб'ють десятки мільйонів людей: вчені б'ють на сполох з приводу зростання кількості супербактерій у світі

Перегони між вченими і бактеріями, що ведуться не на життя, а на смерть, вже давно змушують перших шукати все нові способи розробки ліків. Однак останні дослідження показали більш похмуру і масштабну картину.

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Згідно з глобальним аналізом учених, при збереженні нинішніх тенденцій протягом наступних 25 років стійкі до ліків супербактерії можуть забрати близько 40 мільйонів життів. Ці організми, що являють собою штами бактерій або патогенів, стійких до антибіотиків, являють собою зростаючу загрозу для глобальної охорони здоров'я, пише ScienceAlert.

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Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet, вважається першим, у якому детально простежується глобальний вплив стійкості до протимікробних препаратів (AMR) із плином часу та прогнозуються майбутні сценарії на основі поточних даних. Аналіз учених показав, що в період з 1990 до 2021 року від цих організмів щорічно помирали понад мільйон людей. Хоча смертність серед дітей у віці до п'яти років за цей період знизилася на понад 50%, здебільшого завдяки поліпшенню заходів профілактики та контролю інфекцій, інфекції, що все ж виникають, тепер набагато важче піддаються лікуванню.

З іншого боку, кількість смертей серед людей, старших за 70 років, зросла більш ніж на 80%, що відображає підвищену вразливість старіючого населення до цих інфекцій, вважають автори. У їхньому дослідженні наголошується на зростаючій загрозі поширення специфічних супербактерій, таких як MRSA (метицилін-резистентний золотистий стафілокок): у 2021 році кількість смертей від MRSA-інфекцій подвоїлася і становила 130 000 порівняно з трьома десятиліттями раніше. У дослідженні використовували великі дані з 520 мільйонів індивідуальних записів за 204 країнами і територіями, аналізували 22 патогени, 84 комбінації ліків і патогенів і 11 інфекційних синдромів, таких як менінгіт.

Згідно з прогнозами, якщо не відбудеться суттєвих змін, кількість прямих смертей від AMR може збільшитися на 67% вже до 2050 року, досягнувши майже двох мільйонів на рік. Крім того, AMR може стати причиною ще 8,2 мільйона щорічних смертей, що майже на 75% більше за поточну статистику. Це призведе до 39 мільйонів прямих смертей від AMR протягом наступної чверті століття, а загалом 169 мільйонів смертей, так чи інакше пов'язаних з AMR.

Однак у дослідженні пропонується і більш оптимістичний сценарій. Якщо в усьому світі буде докладено зусиль щодо поліпшення лікування важких інфекцій і забезпечення кращого доступу до протимікробних препаратів, то до 2050 року можна буде врятувати життя 92 мільйонів людей. Цей сценарій підкреслює важливість скоординованих глобальних дій для вирішення проблеми AMR, заявляють автори.

У відповідь на отримані результати співавтор дослідження Мохсен Нагаві з американського Інституту показників здоров'я підкреслив, що загроза AMR існує вже давно і продовжує зростати. Дослідження було опубліковано напередодні зустрічі високого рівня ООН з AMR, запланованої на кінець цього місяця, що свідчить про терміновість обговорення цієї проблеми.

Зростання кількості супербактерій посилюється надмірним і неправильним використанням антибіотиків серед людей, тварин і в сільському господарстві, що прискорює природну появу резистентності. Прогнози, зроблені в дослідженні, слугують критичним попередженням усьому людству, наголошуючи на необхідності негайних, рішучих і скоординованих зусиль у боротьбі з цією глобальною кризою охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.