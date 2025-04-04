Дієта на три дні на тиждень: знайдено спосіб схуднення, ефективніший за підрахунок калорій

Нове дослідження показало, що дуже проста стратегія зниження ваги має більший ефект, ніж скрупульозний, щоденний підрахунок калорій. Йдеться про режим переривчастого голодування 4:3.

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Про це пише ScienceAlert.

Цей режим передбачає обмеження калорій протягом трьох днів на тиждень і звичайний прийом їжі в інші дні. Експеримент показав, що такий підхід дав змогу людям у середньому скинути 7,6% ваги за рік порівняно з 5% за умови щоденного обмеження калорій.

Автори дослідження визнають, що різниця не надто велика, але результати показують, що такий метод може виявитися ефективнішим, оскільки його легше дотримуватися.

У дослідженні взяли участь 165 осіб із надмірною вагою або ожирінням, чий вік становив від 18 до 60 років. Одна група випробовуваних дотримувалася переривчастого голодування 4:3, а друга — щодня обмежувала спожиті калорії та збільшувала рівень активності.

Група переривчастого голодування обмежувала споживання калорій на 80% три з семи днів. В інші дні тижня калорії ніяк не обмежували, хоча здорове харчування заохочували. Друга група обмежувала споживання калорій на 34%, і робила це щодня.

Різниця в скинутих кілограмах різнилася в обох групах, але в групі переривчастого голодування люди втратили 7,7 кг, як порівняти з 4,8 у другій. В обох групах також спостерігалося поліпшення таких показників, як артеріальний тиск.

Результати дослідження були опубліковані з деякими застереженнями. Одне з них полягає в тому, що учасники самостійно повідомляли про споживання їжі та енергії. Можливо, група переривчастого голодування могла споживати менше калорій у свої "вихідні" дні.

Як вважають дослідники, це може бути показником того, що людям легше дотримуватися інтервального голодування. Програми зі зниження ваги ефективніші, якщо їх легше дотримуватися.

Нагадаємо, обмеження калорій може стримати хворобу ясен, заявили вчені. Підрахунок калорій може набути абсолютно нового значення, оскільки нещодавнє дослідження вказує на їхню потенційну роль у боротьбі із захворюваннями ясен.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.