Стоматолог не знадобиться: обмеження калорій може стримати хворобу ясен, заявили вчені

Підрахунок калорій може набути абсолютно нового значення, оскільки нещодавнє дослідження вказує на їхню потенційну роль у боротьбі із захворюваннями ясен.

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Королівський коледж Лондона нещодавно представив результати дослідження, які свідчать про те, що обмеження щоденного споживання калорій може стати потужним союзником у боротьбі із захворюваннями ясен. Нове дослідження проливає світло на потенційний вплив дієтичних обмежень на захворювання пародонту, даючи нам новий погляд на стару проблему, пише King's College London.

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Дослідницька група під керівництвом професора Луїджі Нібалі, відомого фахівця у галузі пародонтології, вивчила потенційні переваги обмеження калорій (від 500 до 1300 калорій на день) для лікування захворювань ясен. У дослідженні вивчалося, як дієтичні коригування можуть вплинути як на безпосередню відповідь на лікування, так і на запалення — реакцію організму, часто пов'язану з пародонтитом. Пародонтит — це важка інфекція ясен, яка пошкоджує ясна і може зруйнувати щелепну кістку. Це було перше дослідження такого роду, що відкриває двері до нового способу боротьби з поширеним стоматологічним захворюванням.

Під час ретельного аналізу шести досліджень — чотирьох за участю тварин і двох за участю людей — дослідницька група намагалася визначити, як зміни в раціоні харчування можуть вплинути на розвиток хвороби ясен. Вони виявили, що такі зміни можуть вплинути на стан пародонту шляхом зменшення локалізованого та системного запалення та покращення клінічних параметрів. Теоретично ці зміни можуть уповільнити або зупинити прогресування захворювань пародонту.

Проте команда підкреслює, що з цими результатами потрібно бути обережними. З огляду на обмежену кількість досліджень і опору на тваринні моделі, а також відносно короткий період спостереження в дослідженнях на людях (лише чотири місяці), рекомендується проявляти обережність при інтерпретації цих результатів. Необхідні більш повні і довгострокові дослідження, щоб підтвердити і розширити ці первинні результати.

Професор Нібалі прокоментував результати дослідження, заявивши: "Якщо вони підтвердяться, результати, представлені в даному огляді, можуть свідчити про обмеження калорійності раціону як засіб зменшення запалення пародонту і потенційного поліпшення реакції на лікування". Він додав: "Досі пропонувалося обмеження калорійності до 500-1300 калорій на день на короткий час, із супутніми фізичними вправами або без них. Однак у майбутньому можуть бути запроваджені й інші режими, які можуть бути доведені як здійсненні, так і ефективні".

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.