Стоматолог не понадобится: ограничение калорий может сдержать болезнь десен, заявили ученые

Подсчет калорий может приобрести совершенно новое значение, поскольку недавнее исследование указывает на их потенциальную роль в борьбе с заболеваниями десен.

Related video

Королевский колледж Лондона недавно представил результаты исследования, свидетельствующие о том, что ограничение ежедневного потребления калорий может стать мощным союзником в борьбе с заболеваниями десен. Новое исследование проливает свет на потенциальное влияние диетических ограничений на заболевания пародонта, давая нам новый взгляд на старую проблему, пишет King's College London.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследовательская группа под руководством профессора Луиджи Нибали, известного специалиста в области пародонтологии, изучила потенциальные преимущества ограничения калорий (от 500 до 1300 калорий в день) для лечения заболеваний десен. В исследовании изучалось, как диетические корректировки могут повлиять как на непосредственный ответ на лечение, так и на воспаление — реакцию организма, часто связанную с пародонтитом. Пародонтит— это тяжелая инфекция десен, которая повреждает десны и может разрушить челюстную кость. Это было первое исследование такого рода, открывающее дверь к новому способу борьбы с распространенным стоматологическим заболеванием.

В ходе тщательного анализа шести исследований — четырех с участием животных и двух с участием людей — исследовательская группа пыталась определить, как изменения в рационе питания могут повлиять на развитие болезни десен. Они обнаружили, что такие изменения могут повлиять на состояние пародонта путем уменьшения локализованного и системного воспаления и улучшения клинических параметров. Теоретически эти изменения могут замедлить или остановить прогрессирование заболеваний пародонта.

Тем не менее, команда подчеркивает, что с этими результатами нужно быть осторожными. Учитывая ограниченное количество исследований и опору на животные модели, а также относительно короткий период наблюдения в исследованиях на людях (всего четыре месяца), рекомендуется проявлять осторожность при интерпретации этих результатов. Необходимы более полные и долгосрочные исследования, чтобы подтвердить и расширить эти первичные результаты.

Профессор Нибали прокомментировал результаты исследования, заявив: "Если они подтвердятся, результаты, представленные в данном обзоре, могут свидетельствовать об ограничении калорийности рациона как средстве уменьшения воспаления пародонта и потенциального улучшения реакции на лечение". Он добавил: "До сих пор предлагалось ограничение калорийности до 500-1300 калорий в день на короткое время, с сопутствующими физическими упражнениями или без них. Однако в будущем могут быть введены и другие режимы, которые могут быть доказаны как осуществимые, так и эффективные".

Ранее Фокус писал о применении бурого жира внутри нас для сжигания лишних килограмм. Это открытие подтолкнуло ученых на шаг ближе к органическому решению проблемы сброса лишнего веса, без использования таблеток и операций.

Также Фокус писал об опасности некоторіх жидкостей для полоскания рта. Исследователи предупредили, что средства, призванные освежить дыхание, могут увеличить риск повреждения зубной эмали.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.