Не лейте это в рот. Ученые считают, что некоторые жидкости для полоскания рта могут быть опасны

Исследователи предупреждают, что средства, призванные освежить дыхание, могут увеличить риск повреждения зубной эмали.

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Большинство из нас используют жидкости для ополаскивания рта в качестве еще одного средства гигиены. Однако новое исследование предупреждает, что нам следует ответственнее подходить к выбору ополаскивателя для полости рта, так как некоторые их них способны навредить, пишет University of Plymouth.

Авторы исследования отмечают, что оно является первым в истории, посвященным влиянию жидкости для полоскания рта с хлоргексидином на весь микробиом полости рта. И результаты, надо сказать, весьма удручающие — ученые обнаружили, что его использование способно значительно увеличить количество бактерий, которые снижают рН слюны и могут увеличить риск повреждения зубной эмали.

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В ходе исследования группа ученых под руководством доктора Рауля Бескоса с факультета здравоохранения Университета Плимута провела двухнедельное исследование. Первые 7 дней реципиенты полоскали рот плацебо, а последующие 7 — жидкостью с хлоргексидином. В конце каждого периода ученые собирали анализы и изучали микробиом полости рта участников исследования. Они также измеряли:

кислотность;

буферную способность слюны (способность нейтрализовать кислоту);

лактат;

количество глюкозы, нитратов и нитритов.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование жидкости для полоскания рта с хлоргексидином в течение недели приводит к увеличению количества видов бактерий в семействах Firmicutes и Proteobacteria и уменьшает количество Bacteroidetes, TM7 и Fusobacteria. Простыми словами, ученые обнаружили повышение кислотности, проявляющееся в снижении pH слюны и ее способности нейтрализовать кислоту.

Также исследователи обнаружили, что хлоргексидин снижает микробное разнообразие во рту. Однако ученые отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы понять причинно-следственные связи и то, увеличивает ли само это сокращение биоразнообразия риск развития болезней ротовой полости.

Отметим, что одной из основных функций слюны человека является поддержание нейтрального pH во рту, поскольку уровень кислотности постоянно колеблется в зависимости от еды и напитков, которые мы потребляем. Если pH слюны становится слишком низким, это может привести к повреждению наших зубов и слизистой оболочки, окружающей зубы и полость рта.

Кроме того, ученые подтвердили результаты предыдущих исследований и обнаружили, что хлоргексидин нарушает способность бактерий превращать нитраты в нитриты, а эта молекула играет ключевую роль в снижении артериального давления.

По словам Бескоса, несмотря на то, что хлоргексидин широко используется в производстве ополаскивателей для полости рта, исследователям крайне мало известно о том, как он влияет на наше здоровье. Ученые отмечают, что это первое исследование, в котором досконально изучалось 7-дневное влияние хлоргексидина на микробиом полости рта и, увы, оно существенно влияет на эту среду. А потому ученые настаивают, что необходимо больше исследований, чтобы узнать больше о том, какие средства и как влияют на кислотность и баланс бактерий во рту человека, чтобы правильно назначать те или иные ополаскиватели для рта.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.