Не лейте это в рот. Ученые считают, что некоторые жидкости для полоскания рта могут быть опасны
Исследователи предупреждают, что средства, призванные освежить дыхание, могут увеличить риск повреждения зубной эмали.
Большинство из нас используют жидкости для ополаскивания рта в качестве еще одного средства гигиены. Однако новое исследование предупреждает, что нам следует ответственнее подходить к выбору ополаскивателя для полости рта, так как некоторые их них способны навредить, пишет University of Plymouth.
Авторы исследования отмечают, что оно является первым в истории, посвященным влиянию жидкости для полоскания рта с хлоргексидином на весь микробиом полости рта. И результаты, надо сказать, весьма удручающие — ученые обнаружили, что его использование способно значительно увеличить количество бактерий, которые снижают рН слюны и могут увеличить риск повреждения зубной эмали.
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В ходе исследования группа ученых под руководством доктора Рауля Бескоса с факультета здравоохранения Университета Плимута провела двухнедельное исследование. Первые 7 дней реципиенты полоскали рот плацебо, а последующие 7 — жидкостью с хлоргексидином. В конце каждого периода ученые собирали анализы и изучали микробиом полости рта участников исследования. Они также измеряли:
- кислотность;
- буферную способность слюны (способность нейтрализовать кислоту);
- лактат;
- количество глюкозы, нитратов и нитритов.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование жидкости для полоскания рта с хлоргексидином в течение недели приводит к увеличению количества видов бактерий в семействах Firmicutes и Proteobacteria и уменьшает количество Bacteroidetes, TM7 и Fusobacteria. Простыми словами, ученые обнаружили повышение кислотности, проявляющееся в снижении pH слюны и ее способности нейтрализовать кислоту.
Также исследователи обнаружили, что хлоргексидин снижает микробное разнообразие во рту. Однако ученые отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы понять причинно-следственные связи и то, увеличивает ли само это сокращение биоразнообразия риск развития болезней ротовой полости.
Отметим, что одной из основных функций слюны человека является поддержание нейтрального pH во рту, поскольку уровень кислотности постоянно колеблется в зависимости от еды и напитков, которые мы потребляем. Если pH слюны становится слишком низким, это может привести к повреждению наших зубов и слизистой оболочки, окружающей зубы и полость рта.
Кроме того, ученые подтвердили результаты предыдущих исследований и обнаружили, что хлоргексидин нарушает способность бактерий превращать нитраты в нитриты, а эта молекула играет ключевую роль в снижении артериального давления.
По словам Бескоса, несмотря на то, что хлоргексидин широко используется в производстве ополаскивателей для полости рта, исследователям крайне мало известно о том, как он влияет на наше здоровье. Ученые отмечают, что это первое исследование, в котором досконально изучалось 7-дневное влияние хлоргексидина на микробиом полости рта и, увы, оно существенно влияет на эту среду. А потому ученые настаивают, что необходимо больше исследований, чтобы узнать больше о том, какие средства и как влияют на кислотность и баланс бактерий во рту человека, чтобы правильно назначать те или иные ополаскиватели для рта.
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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.