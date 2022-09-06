Кофе и вино не навредят белоснежной улыбке: стоматологи раскрыли несколько секретов

Медики поделились несколькими трюками, которые действительно работают.

Каждому из нас знакома ситуация, когда чашка утреннего кофе или бокал вина за ужином способны со временем испортить белоснежную улыбку. Но отказывать себе в этих маленьких радостях вовсе не хочется — ученые рассказали, как сохранить белизну зубов и не отказываться от любимых привычек, пишет Inverse.

Исследования показали, что во время пандемии значительно вырос спрос на различные средства для отбеливания зубов — в общей сложности достигла более 5 миллиардов долларов.

Различные пасты, ополаскиватели и другие средства действительно могут помочь отбелить зубы, однако они также могут навредить и эмали. Стоматологи раскрыли несколько секретов, которые помогут сохранить белизну улыбки, не отказываясь от любимых продуктов.

Медики объясняют, что существуют два типа пятен на зубах — внешние и внутренние. Первые возникают в результате воздействия продуктов и сигарет, а вторые — из-за воздействия на внутренний слой зубов. Во втором случае помочь смогут лишь лицензированные стоматологи, а в первом — помогут несколько простых советов.

Ученые отмечают, что наиболее воздействующими на белизну зубов являются чай, кофе и вино — из-за содержащихся в них дубильных веществ. Любопытно, что вопреки распространенному убеждению, чай окрашивает зубы сильнее чем кофе. Стоматологи отмечают, что это происходит из-за того, что в нем содержится больше дубильных веществ, чем в кофе. Это касается как черного, так и зеленого чая.

Ученые советуют полоскать рот после употребления напитков простой водой. Кроме того, стоматологи уверены, что повреждения зубов будут меньшими, если употреблять напитки через трубочку, тем самым уменьшая время воздействия напитка на эмаль.

Также стоматологи советуют осознанно подойти к выбору гигиенических средств для зубов. Итак, вот что нужно знать:

1. Выбирайте ополаскиватели для рта без содержания хлоргексидин глюконата

Такие ополаскиватели прекрасны для лечения различных заболеваний полости та, однако могут вызвать коричневые пятна.

2. Избегайте агрессивных отбеливающих зубных паст, в особенности содержащих уголь

Как правило, они являются слишком абразивными и могут навредить эмали — истончить ее.

Кроме того, стоматологи отмечают, что испортить белоснежную улыбку могут такие специи, как куркума и карри. Увы, в этом случае предотвратить появление желтизны не выйдет. Медики советуют воспользоваться профессиональной чисткой, чтобы избавиться от последствий употребления в пищу этих специй.

Напомним, ранее Фокус писал о том, ученые поняли, что заставляет нас пить больше вина — оказалось размер имеет значение.